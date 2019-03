Ce face un preot din Sibiu pentru morții care nu au pe nimeni

Un preot din Sibiu va îngropa săptămâna viitoare două persoane decedate care au fost abandonate în morga Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu. Acesta a mai mai îngropat anul trecut 16 cadavre nerevendicate, câteva dintre acestea erau de mai bine de doi ani în morga spitalului.





Preotul Cătălin Dumitrean va îngropa săptămâna viitoare două cadavre abandonate în morga Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu. E vorba de oameni care au murit și care nu au rude sau prieteni care să se ocupe de înmormântare, conform agerpres.ro.

Inițiativa de a îngropa morții care nu au pe nimeni a început în urmă cu un an , când preotul, care slujește şi la biserica Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a fost rugat de medici să îngroape un fost pacient, care decedase și nu avea rude. Aşa a ajuns preotul Cătălin Dumitrean să îngroape decedați neidentificați sau fără familii şi a făcut apel şi la alţi preoți, care i-au urmat exemplul.

„Acum un an de zile am descoperit că erau morţi la morgă, pentru că cei de la TBC m-au solicitat pentru unul care era de la ei, care nu avea familie şi era mort de şase luni. Când m-am dus acolo erau vreo 14 sau 16 morţi, unii chiar de doi ani de zile, unii neidentificaţi. Am luat legătura cu Primăria, cu Procuratura şi i-am îngropat pe toţi cu banii pe care i-am strâns eu. Până la urmă, cei de la Primărie m-au sprijinit şi mi-au dat maşină şi loc de veci gratuit. L-am rugat şi pe părintele Băcilă, că nu mai făceam faţă. (...) Acum sunt doi, săptămâna asta”, a declarat, luni, preotul Cătălin Dumitrean.

Potrivit acestuia, Primăria Municipiului Sibiu asigură transportul şi locul de veci, gratis, pentru persoanele care mor şi nu are cine să le îngroape şi rămân abandonate la morga spitalului.

Principala grijă a preotului este ca şi cei care mor şi nu mai au pe nimeni să fie îngropați şi să beneficieze de slujba de înmormântare şi de cea de la parastasul de 40 de zile.

„Dincolo de partea socială este problema mântuirii sufletelor lor. Ei nu beneficiază la 40 de zile, când se zice că sufletul se duce la judecată, şi e foarte important parastasul de 40 de zile. Ei nu beneficiază de rugăciunea aceasta. Asta m-a stimulat pe mine în primul rând, dincolo de un aspect de milă, social, firesc care există”, a explicat Cătălin Dumitrean.

Preotul asigură şi o masă pentru 40 de persoane nevoiașe de fiecare dată când îngroapă un decedat din morgă.

„Eu am dat şi o masă a săracilor şi am făcut milostenii la 40 de săraci în numele lor. Am făcut parastas şi la şase săptămâni, ca la oricare alt om”, a mai spus preotul Cătălin Dumitrean.

