Premierul polonez, ferm: „Nu există inițiativa celor Trei Mări fără Ucraina liberă şi suverană”. Care sunt țările cuprinse în proiect

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a făcut această remarcă la congresul anual al oficialilor administrației locale din regiunea Trei Mări, care are loc luni și marți în orașul Lublin, din estul Poloniei.

Premierul polonez a vorbit şi despre invadarea Ucrainei de către Rusia: „Brutalitatea și cruzimea rusă ne-au arătat cât de importantă este cooperarea dintre țările de pe flancul estic al NATO și Uniunea Europeană.

Ambasadorul Ucrainei la Varşovia, Andrii Deșcița, a recunoscut săptămâna trecută că ţara sa este „foarte interesată” să se alăture Poloniei în acest proiect regional.

Iniţiativa Celor Trei Mări reuneşte 12 ţări din Uniunea Europeană situate între Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră. Acestea sunt: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

PM @MorawieckiM: The war in #Ukraine – its brutality and Russian cruelty have shown us how important cooperation between the countries of NATO’s eastern flank and the EU is. At the same time made us realize that there is no Three Seas Initiative without a free and sovereign 🇺🇦. pic.twitter.com/CsBLQrfEdj

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) June 6, 2022