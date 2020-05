Ludovic Orban a declarat România nu a fost pregătită pentru acest pericol. Nu am avut stocuri strategice, materiale, medicamente, structurile de sănătate publică, foarte multe spitale, nu au fost pregătite să facă față unor astfel de provocări.

El a precizat că Guvernul a avut o atitudine preventivă și a luat măsuri înainte ca alte țări să o facă și înainte să apară informații despre pandemia de coronavirus. Orban a precizat că a luat măsuri care nu au fost luate a alte țări; am instituit măsuri de suspendare a zborurilor; a suspendării cursurilor școlare etc. Toate acestea au dus la un rezultat eficient în combaterea epidemiei.

Astfel, primul caz de cetățean român pozitiv a fost pe 26 februarie, când în Spania erau doi cetățeni diagnosticați pozitiv. În Spania sunt peste 217.000 cetățeni.

Un indicator care arată gradul de răspândire a pandemiei este numărul de pacienți de la ATI, care nu trece de 260 Un alt indicator este numărul de decese, în Spania și Franța sunt de ordinul zecilor de mii, ca să nu mai vorbim de Belgia care are cel mai mare număr de morți la suta de locuitori.

Epidemia ne-a prins fără stocuri, s-a făcut un efort uriaș, inclusiv diplomatic pentru că cererea era foarte mare și am apelat la toate resursele politice și diplomatice pentru a obține contractele.

Lucrurile sunt sub control și ne putem permite să susținem Republica Moldova. România a devenit un fel de Hub pentru restul UE prin care se achiziționează materiale și echipamente medicale.

În ceea ce privește capacitatea de testare, s-a pornit de la câteva laboratoare și s-a ajuns la 60 de centre de testare, cu o capacitate de 11.000 de teste zilnic și vrem să ajungem la 15.000 de teste, vorbim de aparate RT PCR.

A trebuit îmbunătățit managementul la spitale; în unele situații s-a apelat la management militar. Când a fost necesar am luat decizii, iar deciziile luate au produs efecte favorabile.

În ce privește DSP-urilor, structuri ale M. Sănătății, am căutat să le întărim, am apelat la transferul cadrelor medicale pentru a le putea întări capacitatea, pentru toate activitățile: triaj la frontieră, anchete epidemiologice etc.

A fost suplimentat numărul de angajați la DSP și Serviciile de Ambulanță. Aceste întăriri s-au făcut pe parcurs, în funcție de necesități;

A fost interzis exportul de medicamente și echipamente de protecție necesare luptei împotriva COVID-19, s-au făcut eforturi pentru a obține tratamentele necesare. În urma unei donații punem la punct sistemul de donare de plasmă de la pacienții vindecați.

Orban susține că nu și-a dorit să introducă restricții, dar acestea au fost necesare în contextul pandemiei.

Măsurile au un caracter temporar, iar după 15 mai, în mod gradual, vor fi eliminate restricțiile având la bază doar criteriul riscului epidemiologic.

Pentru fiecare restricție se va aștepta să se vadă efectele ridicării acesteia, pentru a vedea cum evoluează starea de sănătate și în ce măsură ridicarea restricțiilor afectează răspândirea virusului. Orice ridicare de restricții va fi urmată de un set de reguli pentru a reduce riscul de infecție în cadrul activităților pentru care se ridică restricțiile.

Vor fi impuse reguli pentru activitatea la birou, transportul în comun.

Din punct de vedere al economiei, nu au fost închise nici un șantier de investiții; au fost permise activitățile necesare economiei, a căror restricție ar fi putut afecta economia.

Ne-am uitat pe încasările bugetelor, scăderile sunt mai mici decât previziunile care au fost făcute.

Printre principalele măsuri economice pe care le-am luat este IMM Invest, de garantare și subvenționare a dobânzilor pentru IMM-uri, credite pentru asigurarea capitalului de lucru și credite pentru investiții. Numărul companiilor care au aplicat a depășit 50.000, dar nu toate vor primi credit.