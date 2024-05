Politica Premierul Dorin Recean, vizită fulger la București







Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, va participa joi la cea de-a 10-a ediție a conferinței de investiții din Europa Centrală și de Est, care va avea loc în România, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă .Conferința se concentrează pe evoluția și dezvoltarea piețelor de capital din ultimii 10 ani și perspectivele de viitor.

Dorin Recean va promova Moldova ca destinație de investiții, în scopul atragerii unor resurse suplimentare în economia națională a Republicii Moldova. „Reamintesc și pe această cale că România este unul dintre principalii parteneri economici ai Republicii Moldova”, a subliniat Daniel Vodă.

Dorin Recean, vizită de doar câteva ore în România

Evenimentul reunește investitori din domeniul bancar, managementul activelor, asigurări, capital privat și fonduri de investiții. Dorin Recean va reveni în Republica Moldova în seara aceleiași zile pentru a participa și la evenimentele dedicate Zilei Europei.

Ziua Europei - momentul istoric al „Declaraţiei Schuman"

În fiecare an, la 9 mai, de Ziua Europei este sărbătorit momentul istoric al "Declaraţiei Schuman", un moment de răscruce care a constituit începutul integrării şi cooperării europene pentru pace şi unitate. La 9 mai 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman (1948-1952), propunea plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub controlul unei autorităţi comune, evitând astfel izbucnirea unui nou conflict militar între naţiunile Europei, potrivit european-union.europa.eu. Propunerea, cunoscută sub numele de "Declaraţia Schuman", este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

În 1950, naţiunile Europei făceau încă eforturi pentru a înlătura consecinţele dezastruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial, care se încheiase cu cinci ani în urmă, căutând în aceeaşi măsură modalităţi de a evita un alt război. Au ajuns la concluzia că prin punerea în comun a producţiei de cărbune şi oţel (conform Declaraţiei), un eventual război între Franţa şi Germania, rivali istorici, "ar fi nu numai de neconceput, ci şi imposibil din punct de vedere material".

Tratatul de la Paris

La 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos. La 25 martie 1957, aceste state au semnat Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM). Atât Tratatul de la Roma, cât şi Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Ideea privind marcarea unei Zile a Europei a fost introdusă de Consiliul Europei în 1964. Comunităţile Europene au luat decizia, în 1985, de a institui această zi la data de 9 mai.

Acestui amplu proiect i s-au alăturat, de-a lungul timpului, încă 22 de state europene: Irlanda, Marea Britanie şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia, Austria şi Finlanda (1995), Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria (2004), Bulgaria şi România (2007) şi Croaţia (2013), ceea ce a dus la crearea unei imense pieţe unice (denumită şi piaţa internă). La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană.

Tratatul privind Uniunea Europeană

Comunitatea Economică Europeană (CEE) a devenit Uniunea Europeană (UE), prin intrarea în vigoare, la 1 noiembrie 1993, a Tratatului privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht). Documentul reprezintă actul constitutiv al Uniunii Europene.

În 2024, an marcat de alegerile europene ce vor avea loc în perioada 6 - 9 iunie, Ziua Porţilor Deschise la instituţiile Uniunii Europene a avut loc la 4 mai, cu o serie de evenimente şi activităţi organizate la Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg şi în toate statele membre ale UE.

La 9 mai, pentru prima dată, Parlamentul European va marca sărbătorirea Zilei Europei la sediul său din Luxemburg, printr-o serie de spectacole culturale. De asemenea, vizitatorii vor experimenta Europa Experience Luxembourg, o modalitate nouă şi gratuită de a afla despre Uniunea Europeană.