Premierul din Republica Moldova, întâlnire la București, cu partenerii din România

Dorin Recean, premierul din Republica Moldova, se află în România, într-o vizită oficială. La București, șeful Executivului de la Chișinău participă la cea de-a doua ediție a Forumului Moldova – România: Capital Bridges, organizat de Bursa de Valori de la București, împreună cu parteneri din România și Republica Moldova.

„Evenimentul promovează cooperarea economică solidă și interconectarea piețelor de capital dintre Republica Moldova și România. Premierul va avea intervenții în cadrul acestei platforme unde va vorbi despre necesitatea mai multor investiții și contacte economice între agenții economici de pe ambele maluri ale Prutului”, a punctat Daniel Vodă.

Premierul din Republica Moldova, Dorin Recean, vizită la București

La eveniment vor mai participa președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, premierul României, Marcel Ciolacu și alți oficiali.

„Participanții vor discuta despre reformele macroeconomice, oportunități de investiții și progrese în sectorul bancar, creând terenul pentru îmbunătățirea relațiilor economice bilaterale în contextul aderării Republicii Moldova la UE și sprijinului colosal pe care îl oferă România în acest sens”, a conchis Daniel Vodă.

Prima ediție a Forumului Moldova – România: Capital Bridges s-a desfășurat în anul 2022, după cum notează moldpres.md.

Mesaj de susținere de la Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă, a participat miercuri la conferinţa ”Moldova-România: Capital Bridges”, organizată de Bursa de Valori Bucureşti şi Moldova Agroindbank, în cadrul căreia a reconfirmat sprijinul necondiționat al României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Angajamentul nostru față de Republica Moldova este unul de netăgăduit, am sprijinit și vom sprijini prin toate deciziile noastre agenda europeană a Republicii Moldova. Mă refer la obținerea statutului de stat candidat și, desigur, la deschiderea negocierilor de aderare. Am fost de curând la Chișinău, am avut întâlniri cu domnul președinte Igor Grosu, am avut întâlniri cu domnul prim-ministru. Toate au mers în direcția în care România se angajează și continuă să se angajeze necondiționat în a sprijini parcursul european al Republicii Moldova”, a spus liderul PNL.