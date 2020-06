Este o călătorie inedită, fără precedent, iar scopul lui Cezar Elisei este să promoveze postul terapeutic și să lanseze, în același timp, o carte scrisă de el după ce s-a întors dintr-o expediție din Siberia unde, deasemenea a postit într-un sanatoriu din apropierea lacului Baykal. Acum, prin pelerinajul de la Iași, la mănăstirea Casian din județul Constanța, Cezar Elisei vrea demonstreze că organismul omului poate face față unui efort de o asemenea anvergură.

”Acest pelerinaj este mai greu decât cel din Siberia pentru că voi străbate cei 410 kilometri pe jos, nemâncat. Nu a mai făcut nimeni lucrul acesta. Specialiștii pe care i-am consultat nu știu cum se va comporta corpul privat de hrană, cu un așa consum mare de calorii”, a declarat Cezar Elisei pentru EVZ. Spune că și-a luat toate măsurile de siguranță necesare.

”Merge cineva pe lângă mine cu mașina, mi-am luat un cort pentru a mă putea odihni. Am să mă hidratez suficient. Bineințeles, pot fi și surprize. Pot să imi cedeze mușchii, sau să mă doară foarte tare, ceva. Atunci mă voi opri și mă voi odihni”, explică pelerinul. Anterior, a ținut postul de 40 de zilie, dinaintea Paștelui, 15 dintre acestea fiind petrecute in Siberia. ”Acolo se recomandă activitate medie, adică efectuarea a cel puțin 6-8 kilometri pe jos, zilnic, plus anumite proceduri care implică efort fizic”.

”Acum este postul sfinților Petru și Pavel și am găsit de cuviință să îl țin prin acest pelerinaj”, spune tânărul, mărturisind că a fost atât de impresionat de modul în care a ținut postul de 40 de zile încât a scrs o carte. ”Postul pentru mine a avut niște efecte miraculoase, la modul cel mai serios. Am avut niște afecțiuni pe care le-am tratat. Când m-am gândit cum să promovez cartea și ideea asta care m-a impresionat pe mine, tocmai m-am lovit de acet coronavirus care nu ne permite să ne întâlnim”.