Premieră la Consiliul Județean Constanța. Noua strategie de dezvoltare urmărește dezvoltarea județului în următorii cinci ani

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021-2027 stabilește trei direcții majore de dezvoltare a județului pentru următoarea perioadă. În primul rând este vorba despre dezvoltarea economică prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării și a noilor tehnologii. Cea de-a doua direcție de dezvoltare vizează creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea disparităților dintre comunității. Iar cea de-a treia are în vedere dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin utilizarea inteligentă a resurselor locale.

Documentul a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care au participat oficiali ai administrației centrale și locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, precum și reprezentanți ai mediului educațional și socio-cultural.

„Lumea așteaptă de la noi soluții, lumea așteaptă de la noi anumite direcții care o să se întâmple, să spui când se întâmplă, care sunt obiectivele… Avem în această strategie 998 de proiecte, dintre care 328 de proiecte, care trebuie implementate în toate UAT-urile din județul Constanța. Vor duce la dezvoltarea turismului, la dezvoltarea economică, la dezvoltarea infrastructurii, la dezvoltarea zonei de utilități pe întreg arealul județului”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța (foto).

Strategia cuprinde punctele de vedere ale celor interesați

Conform spuselor sale fiecare element care a fost introdus în strategia de dezvoltare are la bază discuții cu primarii, oamenii de afaceri, academicieni sau profesori universitari. În ciuda acestor probleme, președintele Consiliului Județean Constanța și-a exprimat speranța că lucrurile se vor îmbunătăți.

„Avem un document de la care, indiferent de cine va fi la conducerea județului, putem să pornim să dezvoltăm durabil acest județ”, a explicat președintele Consiliului Județean Constanța.

Mihai Lupu a făcut o radiografie reală a problemelor cu care se confruntă locuitorii județului Constanța, subliniind că este nevoie de investiții în mediu, dar și de refacerea infrastructurii județene. El a precizat că în acest moment Constanța este cel mai defrișat județ, în vreme ce populația se bazează pe încălzirea cu lemne sau cărbune. De asemenea, a precizat el, este nevoie de investiții în modernizarea a 200 de kilometri de drum județean de pământ, dar și de conectarea a 50 de localități la rețele de apă curentă și canalizare.

„Pe elementele de mediu suntem cel mai defrișat județ, județul nostru încă se încălzește cu lemn sau cocs, județul nostru încă mai are 200 de km de drumuri județene de pământ. În județul nostru încă mai sunt 50 de localități care nu au apă curentă, rețele care ar fi trebuit să existe acolo. Județul nostru nu are o rețea de sănătate de anvergură care ar trebui să corespundă solicitărilor. Necesitățile sunt foarte mari”, a mai spus Mihai Lupu.

Un document elaborat după un an de muncă

Pe de altă parte, președinta Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC), Ana Maria Vătămanu (foto 2), a precizat că această strategie va prioritiza investițiile la nivelul județului. Ea a explicat că documentul reprezintă rodul a multor luni de muncă și de dezbateri cu cei interesați.

„Avem obligația să fim optimiști și avem obligația să mergem înainte. În vara anului trecut odată cu înființarea ADDJC, Consiliul Județean a pus în dezbatere publică strategia de dezvoltare durabilă a județului 2021-2027. A fost un act provocator, am avut parte de critici, unele dintre ele constructive, altele, cel puțin pentru mine, o persoană aflată la început de viață publică, nedrepte, așa le-am considerat dar pot să spun că în ceea ce mă privește și în ceea ce privește activitatea ADDJC, totul a meritat. A fost un an de muncă, de multă muncă, a fost un an al dezbaterilor cu sens dar mai ales a fost un an pentru o construcție sănătoasă a Constanței”, a declarat Ana Maria Vătămanu, președintele ADDJC.

Ana Maria Vătămanu a mai spus că strategia pentru Constanța este în acord deplin cu Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 și cu Agenda UE 2030 privind dezvoltarea durabilă.

„Dezvoltarea Durabilă înseamnă mai presus de orice grijă pentru mediul înconjurător, folosirea în mod eficient și circular a tuturor resurselor de care dispunem iar ca să realizăm toate aceste lucruri, e nevoie de o strategie pe care iată, astăzi o avem la Constanța. Pesimiștilor le spun că nu este doar o bucată de hârtie despre care nu vom mai auzi niciodată. Este o strategie pe care ADDJC a început deja să o implementeze”, a adăugat președintele ADDJC.