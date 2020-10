Prezență inedită la emisiunea „Chefi la cuțite”. O concurentă, Simona Modoran a vrut să dea lovitura nu doar cu preparatul gătit. Surpriza ei pentru juraţi a fost animalul de companie cu care a venit.

Deşi dacă nu face parte din categoria animalelor care să locuiască în casă, alături de oameni, cioara Cronco are de privilegiul de a trăi într-o familie. Ea a învăţat să facă unele lucruri.

Cu ce preparat a vrut să impresioneze concurența

Tânăra a pregatat o rețetă de tagliatelle cu pui și ciuperci, sperând că îi va impresiona pe cei trei jurați ai show-ului. Simona Modoran este căsătorită de cinci ani. Ea a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” împreună cu soțul ei dar și și de cioara pe care o îngrijesc, de un an.

„Îl cheamă Cronco e foarte jucăuș și foarte inteligent. Până la urmă ne-am decis să-l luăm în casă, i-am făcut camera lui, îl lăsăm pe jos prin casă. E foarte relaxat, se uită la televizor uneori și mă uit la el toată ziua”, a spus soțul tinerei.

„Am venit să-l prezentăm pe Cronco, el e vedeta, în niciun caz noi”, a dezvaluit Simona Modoran.

„În prezent avem 12 animale”, a dezvăluit tânărul.

Cioara Cronco, față în față cu juraţîi

Chef Cătălin Scărlătescu a fost foarte curios,dar și foarte uimit când a văzut cioara.

„Care e treaba cu cioara”, a întrebat Cătălin Scărlătescu

„Am găsit-o în parc cu aripa ruptă, era plouată, bătută, lovită la cap, nu mai avea pene mai deloc. Am dus-o la veterinar să îi dea vitamine și antibiotice și imediat și-a revenit. Inițial am vrut să-I dăm drumul, dar ea nu a mai vrut să plece și apoi nici noi nu am vrut să-i mai dăm drumul, că ne-am atașat de ea.

Când mă joc Fifa îmi dă restart la calculator, îmi deconectează internetul ca să îi dau atenție. Are camera lui proprie, are o grămadă de jucării, cred că are peste o mie de jucării, că se plictisește de ele.

Acum mai nou a început să latre. Avem un câine în casă și niște pisici și s-a obișnuit și a început să latre. Doarme cu noi în fiecare noapte, are păturica lui. A învățat să scrie pe telefon, câteodată sună cu apel video și se vede doar ciocul pe ecran. Știe să își ascundă banii. În prezent avem 12 animale”, a dezvăluit tânărul, potrivit romaniatv.net.