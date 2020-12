Matei Strugurel, 36 de ani din comuna Greabănu, Județul Buzău, se afla în luna aprilie internat la Spitalul Județean Buzău, la secția Boli Infecțioase fiind diagnosticat cu TBC. Întrucât tușea foarte rău a fost dus de către medici la recoltarea probelor pentru coronavirus și plasat într-un loc izolat în așteptarea rezultatului.

Bărbatul nu a avut răbdare să aștepte rezultatul și a fugit din spital fiind descoperit de oamenii legii într-o gară din apropiere. Polițiștii l-au dus înapoi la unitatea medicală, el aflându-se sub tratament. La întoarcere, surpriză. Testul său a fost negativ, dar fapta a rămas.

Prin Hotărârea 1034/2020 din 10.12.2020, Matei Strugurel a fost condamnat la închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.

„În baza disp. art. 352 alin.1 C. pen. condamnă inculpatul Matei Strugurel la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Aplica inculpatului pedeapsa complementară prevazută de art 66 alin. (1) lit. a), b), Cod penal de interzicere a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioada de 2 ani după executarea pedepsei sau considerarea ca executată a pedepsei principale cu închisoarea. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie prevăzuta de art. 65 alin. 1 C.. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) Cod penal de interzicere a exercitării drepturilor si de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice si de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Pedeapsa se va executa în baza disp. art. 60 C. pen.. În baza disp. art. 274 alin.1 C. pr. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 550 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.12.2020”, se arată în hotărârea Judecătoriei Buzău.