Președintele Academiei, Ion Aurel Pop, prefață pentru Fuego. Cine îl critică și cine îl apără pentru acest gest

Fuego a transmis că în cartea pe care a scris-o este pusă o bucată sufletul său, din trăirile și experiențele sale. De asemenea, artistul consideră că a descris cele mai importante momente din viața și cariera sa. Așadar, cartea este axată pe toate trăirile care l-au marcat și care l-au întărit. În același timp, el a recunoscut că în ciuda faptului că unele evenimente l-au pus la pământ, el tot a reușit să le depășească.

„Pe scurt, eu sunt Paul. Sau Cipi – așa cum îmi spun toți cei din familie. Sunt artistul Paul Surugiu-Fuego și omul. Despre asta e cartea mea! Nu fac diferențe între aceste roluri, iubesc publicul, iubesc intimitatea mea, nu mă dau în stambă, nu epatez cu nimic, îmi pun sufletul pe scena vieții, pentru voi, într-o continuă și deplină confesiune a vieții mele!”, a scris îndrăgitul artist pe pagina sa de Facebook.

Prefața este semnată de președintele Academiei Ioan-Aurel Pop

„În cartea aceasta vei regăsi un artist care a muncit și care nu ezită să recunoască asta și vei descoperi oameni care mi-au marcat existența, frământări și gânduri personale, drag de țară și de frumos și o felie zdravănă de sinceritate dureroasă”. De asemenea, Fuego a continuat să spună că nimic din activitatea sa nu are scop demonstrativ și că a trecut de multă vreme de această etapă. Tot ceea ce realizează acum vine din firesc și din pasiune.

Președintele Academiei îi aduce un omagiu: „Fuego, deja de câteva decenii încoace, răspândește în jur lumină de adevăr și de dreptate, dar mai ales de bunătate și de iubire. Mesajul său este autentic și este receptat așa de masiv fiindcă este sincer. Preaplinul sufletului său este același cu mesajul operei sale, cântate sau vorbite sau exprimate în alte forme artistice”.

În continuare, Ioan-Aurel Pop mai adaugă că publicul căruia artistul i se adresează simte autenticitatea și sinceritatea, simte potriveala de care a amintit, simte inima vibrând și mintea gândind frumos și curat. „Prin toate acestea, marele artist încetează să fie un rapsod local, proiectându-se înspre lume, înspre universalitate”, scrie Ioan-Aurel Pop despre cartea semnată de Fuego, potrivit Newsweek.

Ce spune Cristian Bădiliţă

Teologul Cristian Bădiliţă crede că Ioan-Aurel Pop a avut tot dreptul să scrie despre Fuego, fiind un artist foarte apreciat în țara noastră. El spune că sunt alte probleme mai grave.

„De cîteva zile sînt invadat de mesaje/ postări ironice, miștocărești la adresa lui Ioan-Aurel Pop, care a avut generozitatea, pripită, de a scrie un mic text pe coperta Confesiunilor interpretului Fuego. Ce-i reproșează zmeii moralismului hip-hop președintelui Academiei? Fuego e o nulitate în domeniul său? Pare-se că nu. Dimpotrivă. Fuego face parte din partida aurolacilor moscoviți? Nu. Fuego împrăștie manele insalubre în spațiul public? Apropiații care se pricep mi-au spus că nu.

Atunci unde a greșit IA Pop cînd a scris despre un intrepret talentat, iubit de publicul larg, care nu e compromis politic, nici moral? Eu poate am dreptul, în numele prieteniei noastre, să-i atrag atenția lui IA Pop asupra ridicolului situației (se înțelege că nu agreez „genul Fuego”). Dar nu am făcut-o și n-o voi face. Erau mai demni rafinaaaații Patapievici, Paleologu, Baconsky et comp care-i făceau reclamă securistului mitocan băsescu pe Taraf TV? Era mai demn caraghiosul de la humanitas ajuns agent electoral pro udrea și pro videanu? Dacă Fuego și IA Pop sunt „marile probleme” în RSR atunci republica stalinistă poate da fericită din coadă. PS Sper că Fuego va participa din plin la campania pentru alegerile prezidențiale în favoarea lui IA Pop. Chiar dacă eu mă voi abține de la vot (sau, cine știe, poate intră pînă atunci republica în legalitate și votez. Crem.)”, a spus teologul Cristian Bădiliţă pe Facebook.