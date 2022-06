Precizări de la Casa de Pensii. Cine primește ajutorul de 700 de lei în iulie. Banii nu sunt pentru toți cei cu pensii sub 2.000 de lei

Şeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a dat informații despre pensionarii care vor primi ajutorul financiar de 700 de lei în luna iulie. În primul rând, a precizat el, acest ajutor financiar va fi doar pentru o singură lună, în iulie. Banii vor fi acordați doar pensionarilor care obțin venituri mai mici de 2.000 de lei.

Oficialul Casei de Pensii a precizat că ajutorul social nu va fi primit de cei cu pensii mai mici de 2.000 de lei, ci celor care au venituri sub acest plafon. Astfel, dacă un pensionar are o pensie sub 2.000 de lei, dar obține venituri și din alte surse, nu va primi cei 700 de lei. În acest sens, funcționarii Casei de Pensii fac o analiză pentru a stabili cu exactitate cine va beneficia de acești bani, a precizat șeful Casei Naționale de Pensii pentru România TV.

Întrebat despre o posibilă majorare a pensiilor, Daniel Baciu a anunțat că în situația în care, după primele șase luni vor rămâne venituri la buget, atunci pensionarii pot primi bani în plus.

Sursa foto: EVZ

Cine beneficiază de acest ajutor de 700 de lei

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a adoptat, recent, o Ordonanță de Urgență care prevede acordarea unui sprijin financiar de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public şi militar. Este vorba despre cei care au venituri mai mici de 2.000 de lei pe lună. Această sumă de bani se acordă o singură dată, în luna iulie.

Ordonanţa de urgenţă iniţiată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, condus de Marius Budăi, prevede acordarea acestui ajutor în luna iulie 20202.

Vor beneficia de acești bani aproximativ 3.300.000 de pensionari afectaţi de creşterea preţurilor la utilităţile publice şi bunuri de consum, în special hrană, aflaţi în risc de excludere socială. Măsura face parte din programul guvernamental „Sprijin pentru România”.

Condițiile impuse de ordonanța de urgență

Pentru a primi acest ajutor de 700 de lei, veniturile obținute de pensionari trebuie să se situeze sub pragul de 2.000 de lei. Este vorba despre următoarele venituri:

Pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

Pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

Drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;

Indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Salarii şi asimilate salariilor, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” al cărei termen de depunere este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar. Acesta se acordă doar dacă veniturile cumulate şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.