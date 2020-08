Gestul liberalilor vine ca urmare a faptului că în urma negocierilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna a fost sacrificat Dan Cristian Popescu, candidatul cu cele mai mari șanse să câștige Primăria Sectorului 2 în favoarea unui ilustru necunoscut de la USR. Candidatul ales este Radu Mihaiu, foarte puțin cunoscut, desemnat de alianța dreptei pentru a candida la Primăria Sectorului 2 al Capitalei.

Aşadar, peste 100 de membri ai filialei PNL Sector 2, reprezentând mai mult de jumătate din organizație, și-au depus demisiile în cursul zilei de miercuri, 12 august 2020.

Ce spun liberalii

Numărul demisionarilor ar fi cu mult mai mic, potrivit celor de la PNL: „Astăzi, 24 de membri activi ai PNL Sector 2 au ales să părăsească filiala și să se alăture lui DC Popescu. De menționat că dintre aceștia, doi erau consilieri locali și doi erau membri în biroul politic. Asta dovedește că PSD-iștii mascați și-au arătat adevărată față! Exercițiul de imagine pe care PSD-istul Popescu îl încearcă în disperarea sa de a se victimiza și a câștiga mai multe voturi NU ȚINE! Aducerea la sediu a unui număr de demisii dintr-un partid din care acei oameni nu au făcut niciodată parte arată disperarea și dovedește că Popescu și-a însușit deja practicile PSD-iste: #minciună, #corupție și #lașitate!”, a scris PNL Sector 2, miercuri seara, pe Facebook.

Cum justifică Dan Cristian Popescu gestul PNL-ului

Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului 2 și candidat la funcția de primar în același sector, a fost întrebat de Silviu Mănăstire cum de nu a primit susținerea PNL și a USR-PLUS pentru alegerile locale.

D.C. Popescu: „Nici eu nu-mi explic, mi-am făcut datoria față de partid, am muncit zi și noapte din poziția de viceprimar. Am încercat și în 2012 să candidez și atunci, inexplicabil, am fost scos cu două luni înainte de alegeri. Și atunci conduceam în sondaje, dar, inexplicabil, am fost chemat la sediul partidului, schimbat din poziția de președinte de filială și înlocuit din cadidat al partidului. Și atunci, ca și acum, conduceam în sondaje și puteam să câștig în fața lui Onțanu, atunci, din partea USL. A fost pus un candidat care a pierdut și Onțanu și-a continuat mandatul. În perioada negocierilor apăream ca favorit în toate sondajele, chiar și fără alianța cu USR”.