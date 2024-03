„Prânzul împotriva lui Putin” are ecou și în România. Proteste pasnice în fața Ambasadei Rusiei

Apelul soției lui Aleksei Navalnîi, fostul opozant al președintelui rus Vladimir Putin are ecou și în România. Prin acțiunea intitulată „Prânz împotriva lui Putin”, Iulia Navalnîia a solicitat electoratului rus să voteze împotriva liderului de la Kremlin.

Duminică, 17 martie, la orele prânzului, mai mulți cetățeni ruși s-au așezat la coadă, în fața Ambaasdei Ruse la București pentru a vota. O parte din persoanele venite să-și exercite dreptul de vot au depus flori și lumânări în memoria celui care a fost Aleksei Navalnîi.

După mortea lui Aleksei Navalnîi într-un penitenciar din îndepărtata Siberie, soția opozantului rus a îndemnat cetățenii ruși să meargă la urne în număr cât mai mare pentru a sancționa prin vot regimul de la Kremlin.

Rușii din toată Europa au răspuns apelului inițiat de soția fostului opozant rus. În Federația Rusă, mai multe secții de votare au fost distruse de opozanții președintelui rus Vladimir Putin. Nemulțumiți de politicile Moscovei în privința războiului din Ucraina și de autoritatea liderului de la Kremlin mai mulți votanți au distrus buletinele de vot cu cerneală sau au atacat seciile de votare cu sticle incendiare.

Cozi impresionante s-au format și în orașele mari din Europa. În Bonn, Germania, sute de ruși s-au adunat în fața ambadasei pentru a protesta pașnic. Electoratul rus mai poate vota până diseară la ora 20:00. În pofida protestelor pașnice este puțin probabil ca Vladimir Putin să fie detronat de la Kremlin.

Înaintea alegerilor începute în 15 martie, sondajele din Federația Rusă indicau că președintele rus beneficia de o cotă de încredere de 85%. Acțiunea „Prânz împotriva lui Putin” este susținută de Iulia Navâlnîia. Văduva fostului opozant rus l-a acuzat pe premierul ungar, Viktor Orban, că ar fi un aliat al președintelui rus.

Inițiativa „Prânz împotriva lui Putin” este prezentată ca o modalitate prin care opozanții regimului de la Kremlin își pot exprima nemulțumirea față de președintele rus. Cu toatea astea, autoritățile de la Moscova au avertizat oamenii să nu ia parte la adunări neautorizate.

The Noon Against Putin election protest is already underway at Russian embassies and inside the country.

This video published by @Sota_Vision shows the line outside the Russian embassy in Bangkok, Thailand: pic.twitter.com/hAzKlK3dHe

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 17, 2024