Povești de antreprenori: Au început o afacere cu 500 de euro și au ajuns în 20 de ani la 15 milioane

În 2004-2005, Zsuzsanna și Zsolt Benedek au pornit o afacere într-o garsonieră din Târgu Mureș. În prezent, au o rețea de 65 de magazine în țară, care se extinde în ritm rapid.

Global Entrepreneurship Monitor arată că, anul trecut, mai mult de jumătate dintre români (52,6%) considerau că este ușor să începi o afacere. Dar și mai mulți (58,1%) se temeau de eșec.

O frică întemeiată având în vedere că, potrivit datelor Eurostat, 51% dintre companii eșuează înainte de a împlini cinci ani de activitate, conform Infofinanciar.

Zsuzsanna Benedek și soțul ei, Zsolt, se numără printre cei care au reușit. Și nu doar că au supraviețuit, ci și-au dezvoltat propria afacere la un nivel pe care nu și l-ar fi imaginat în urmă cu 20 de ani.

O afacere pornită cu 500 de euro

Povestea business-ului pornit de soții Benedek a început în 2004-2005, într-o garsonieră din Târgu Mureș. Și cu o investiție inițială de nici 2.000 de lei, la aceea vreme.

„Soțul lucra în IT, pe partea de programare, și făcea reclame la diverse produse naturiste. Așa ne-a venit ideea să ne dezvoltăm pe nișa aceasta și ne-am deschis un magazin online. Finanțarea a trebuit să o facem din propriile resurse. Am investit o sumă mică la început, 500 de euro, pentru produse, care s-au vândut. După, am reinvestit, și iar am reinvestit și tot așa. Pregăteam noi doi coletele în garsonieră, seara, iar dimineața le ducea soțul la poștă. Așa am pornit mica noastră afacere de garsonieră“, povestește Zsuzsanna.

Evident, soții Benedek s-au lovit de toate barierele birocratice cu care se confruntă orice antreprenor român la început de drum. Zsuzsanna este însă expert contabil și a fost mai mulți ani director financiar în diverse companii. Ceea ce a reprezentat un avantaj în confruntarea cu hățișul legislativ din România.

Extinderea cu propriul brand

Trei ani mai târziu, compania Adams Vision s-a dezvoltat prin crearea propriilor produse. Numele firmei vine de la porecla lui Zsolt Benedek din facultate și s-a dovedit de bun augur.

Decizia creării propriului brand de produse – Adams Suplements – a fost dictată de piață. „Este mai greu să te înregistrezi cu propiile produse și să te conformezi întregii legislații. Dar este benefic din punct de vedere al controlului prețurilor și al concurenței“, îmi explică Zsuzsanna.

O dată cu lansarea noii direcții, mica afacere a soților Benedek a trecut la un alt nivel. Astfel, firma celor doi nu s-a mai ocupat doar de vânzarea online de produse naturiste, ci și de distribuția acestora.

Iar dezvolarea a continuat. În prezent, brandurile companiei sunt Adams Supplements, youbio, Zanna și springmarkt.

65 de magazine în nici nouă ani

La aproape 10 ani de la înființarea firmei, soții Benedek au luat din nou o decizie de business inspirată. „În 2014-2015, copiii erau mai mărișori și trebuia să mă întorc la serviciu. Îmi doream însă să mă implic mai mult în firmă. Și atunci am venit cu ideea de a ne deschide propriile magazine.“, rememorează Zsuzsanna noul început.

Primul magazin a fost deschis în ianuarie 2015, după un an de pregătiri, în Târgu Mureș. Următoarele trei – tot în acest oraș. După, a început extinderea la nivel național.

„Am făcut trecerea la magazinele fizice pentru că pe online este o concurență foarte mare. Este un război al prețurilor pe care nu putem să-l susținem financiar. Noi ne dorim să trăim din business-ul acesta, iar magazinele reprezintă o cale să ne dezvoltăm mai mult.“, precizează cofondatoarea afacerii.

Lucru care s-a și întâmplat. Anul trecut, lanțul de magazine Vitamix, deținut de compania Adams Vision, a ajuns la 65 de magazine. „Am încetinit în perioada pandemiei. Dar, după, am deschis 8-10 magazine în fiecare an. Și acum ne dorim să inaugurăm alte 10-12 în 2024.“, precizează Zsuzsanna.

Diversificarea ofertei

În timp, soții Benedek și-au diversificat puternic și oferta. Adams Vision produce și ambalează în prezent peste 600 de produse.

„Când am deschis primul magazin aveam undeva la 50 de produse proprii. Acum avem 250 de suplimente și peste 200 de produse cosmetice“, spune interlocutorul meu.

Pentru a susține această creștere, cei doi antreprenori din Târgu Mureș și-au deschis o fabrică în urmă cu trei ani. În 2023, compania a mai deschis un nou sediu, în comuna Livezeni, în care a investit aproape 2 milioane de euro și care cuprinde pe lângă spațiile pentru birouri, încă o fabrică și un depozit.

Investițiile sunt justificate. Anul trecut, compania a ajuns la o cifră de afaceri de 75 de milioane de lei, iar profitul brut a crescut cu peste 130%. Magazinele sunt responsabile pentru aproximativ 60% din cifra de afaceri. Distribuției îi revine 35% – produsele sunt comercializate nu doar în rețeaua proprie, ci și prin 400 de farmacii și magazine din întreaga țară. Iar online-ul, afacerea inițială, a rămas doar cu 5%.

O afacere de familie

Adams Vision, business-ul dezvoltat de soții Benedek, este unul 100% de familie. A fost pornit de Zsuzsanna și Zsolt și a fost influențat decisiv de copii. Care ar putea duce mai departe afacerea, dacă vor dori.

„Și băiatul nostru se numește Adam. În caz că dorește să continue afacerea… Dar nu vrem să punem presiune pe copii. Nu îi pregătim în mod special, vom vedeea ce își doresc.“, îmi spune Zsuzsanna. Care mărturisește însă că și ea și soțul ei își doresc să continue cineva mica afacere începută într-o garsonieră în urmă cu 20 de ani…