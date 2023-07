Povestea uitată de dragoste dintre Marina Voica și Laurențiu Cazan. Ea avea 47 de ani, el 23

Relația dintre Marina Voica și Laurențiu Cazan a durat doar trei ani de zile și s-a terminat la fel de brusc, precum a și început. În 1984, când Marina avea 47 de ani, iar Laurențiu, doar 23, cei doi s-au cunoscut la un festival de muzică, au cântat împreună pe scenă, după care au rămas împreună și în viața privată.

Chiar dacă au trecut atâția ani, Marina spune nu l-a uitat niciodată pe Laurențiu și povestea lor de dragoste.

„Orice ar spune lumea, Laurențiu m-a iubit. Altfel, aș fi simțit și nu m-aș fi combinat cu un bărbat atât de tânăr. Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special, în care muzica ne lega și mai tare. Am cântat mult timp împreună. Pentru mine, Laurențiu este un geniu muzical”, declara Marina Voica, în urmă cu ceva timp, într-un interviu.

S-au reîntâlnit după 20 de ani

Cei doi artiști nu s-au mai văzut deloc în ultimii 20 de ani, dar s-au reîntâlnit zilele trecute la Moroeni, la Festivalul Național de Muzică Ușoară și Muzică Populară „Cununa Petrolului”, care a avut loc în perioada 23-25 iunie.

Spre deliciul publicului, Laurențiu a fost de acord să cânte două alături de Marina Voica, dar și să o acompanieze la chitară, la alte două piese cântate de artistă din repertoriul spaniol.

„Am cântat împreună cu Marina două piese, a fost și ea, recent, la Moroeni, am acompaniat-o la chitară, a interpretat două piese spaniole. Fiecare a avut treaba lui acolo, în concert, eu am fost doar o singură zi. Oamenii nu au înțeles partea artistică, mulți rămân ancorați doar în zona romantică. Am cântat cu Marina, noi am rămas prieteni buni. O colaborare artistică nu înseamnă o poveste de dragoste, eu m-am dus pe scenă cu arta. A fost o întâlnire pur artistică, nu ne-am mai văzut de 20 de ani. De fapt, nu a fost o colaborare, ci o chestie spontană. Nu m-am gândit să cânt cu ea, a fost o întâmplare. Am întrebat-o, a ieșit extraordinar, o chestie de spontaneitate”, a povestit Laurențiu Cazan.

S-a interesat tot timpul de soarta cântăreței

Chiar dacă viața i-a despărțit și în ultimii 20 de ani nu s-au mai văzut deloc, artistul spune că s-a interesat tot timpul despre Marina Voica.

Cântăreața a ales să plece din București și să trăiască la Breaza deoarece, după cum spune ea, iubește foarte mult muntele.

„Marina arată foarte bine, dar să avem respect pentru un om care are o vârstă, nu vorbim acum despre iubiri, la vârsta asta. Pe Marina Voica o iubesc acum doar ca om, ca artistă. Nu am voie să o iubesc că alții se și gândesc la lucruri mondene? Nici eu și nici ea nu mai avem 20 de ani. Să avem respect! Cum ar putea exista alternative, că n-am fi rămas prieteni? Știu că s-a operat la inimă, știu că recent și-a lansat o carte. Mulți mă întreabă doar despre relația noastră amoroasă, ce am trăit, dar nu mulți știu că pe noi ne-a legat foarte mult și muzica, că aveam această pasiune comună”, a mai spus Laurențiu Cazan.

Marina Voica s-a născut în Rusia dar a iubit doar români

Marina Voica, pe numele ei de fată Marina Alexandrovna Nicolskaia, s-a născut în Rusia, într-o familie de oameni înstăriți.

Ulterior, în anii 1950, Marina a studiat la Instititul de Finanțe din Moscova unde l-a întâlnit pe studentul român Marcel Voica, de care s-a îndrăgostit nebunește și cu care s-a măritat.

Apoi, viața i-a adus pe cei doi tineri în România, unde Marina a lucrat în primă fază la ADAS, iar mai apoi a cunoscut afirmarea artistică, prin intermediul lui Valeriu Lazarov. Acesta i-a recunoscut talentul și chemat-o la o emisiune de televiziune, după care a fost invitată să cânte la spectacole și festivaluri.

Ulterior, Marina Voica a divorțat de primul soț și s-a recăsătorit cu medicul Virgil Teodorescu, alături de care a rămas până la moartea acestuia.