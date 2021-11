Povestea SF a bărbatului care „a dormit” de la 23 până la 58 de ani, o invenție

Un caz cu adevărat istoric pentru medicina mondială îl are ca protagonist pe Manel Monteagudo, un scriitor galician în vârstă de 65 de ani, scria presa spaniolă zilele trecute. În anul 1979, chiar în ziua de 28 februarie, atunci când a împlinit 23 de ani, bărbatul a suferit un accident care avea să-i schimbe viața. El se afla pe o navă care plecase din Germania, de la Bremen, și ajunsese în Irak, la Basra. A căzut de la o înălțime de la 6 metri și s-a lovit la cap.

Bărbatul s-a accidentat chiar de ziua lui și a stat în comă timp de 35 de ani

În primele luni după accident a rămas într-un spital din Irak, apoi a petrecut câțiva ani într-un spital din Coruña și în cele din urmă l-au dus acasă, unde a fost îngrijit de iubita lui de atunci, cea care i-a devenit soție, Conchi, conform El Mundo.

„Cheagul pe care îl aveam în cap și pe care îl am în continuare, nu a putut fi îndepărtat, pentru că se află într-o zonă foarte riscantă”. „I-au spus soției mele că în orice zi puteam să mă trezesc sau să mor”, povestește Manel Moteagudo. Care a stat în comă timp de 35 de ani, până în anul 2014! În ziua de 15 octombrie și-a revenit miraculos și a deschis ochii.

„Prima mea impresie a fost că accidentul s-a petrecut cu o zi înainte. În niciun moment nu am conștientizat că sunt în Spania”, a spus bărbatul. „Pentru mine era iubita mea, nu stiam că era deja sotia mea. Imediat ce i-am vazut fața, am recunoscut-o. Dar am fost șocat să văd că avea părut foarte încărunțit”, a spus spaniolul, vorbind despre cea care i-a devenit soție.

Spaniolul are și două fete, dar nu a dat detalii despre cum le-a conceput

El concluzionează experiența uluitoare: „Am adormit la 23 de ani și m-am trezit la 58”. Iubita sa a adus un preot care i-a cununat pe cei doi. Și asta pentru că ar fi fost dificil să trăiască împreună fără oficializarea relației. Atunci când și-a revenit, el a aflat că trăiește într-un alt oraș și într-o casă.

Nu era tată când a căzut în comă. La câteva zile după ce s-a trezit a aflat că are două fiice. Dar nu a dorit să explice cum s-a întâmplat.

„Nu regret absolut nimic, pentru că nu-mi amintesc nimic… Singurul lucru pe care îl regret este moartea tatălui meu. Când m-am trezit, el murise deja și a fost șocant pentru mine, m-a intristat”, a povestit Manel. Mama lui era încă în viață, dar a murit trei ani mai târziu. Bărbatul a mai explicat că acum are o aversiune față de somn.

Pe urmele adevărului

El Mundo a verificat spusele lui şi, potrivit ziarului, experţi în neurologie, persoane apropiate lui şi spitalul care l-a tratat au oferit suficiente informaţii contradictorii pentru ca această istorie să fie pusă sub semnul întrebării. Monteagudo nu a fost de găsit pentru a oferi detalii.

TVE însă a vorbit cu el şi galicianul a recunoscut că nu a stat 35 de ani în comă. „Trebuia să renunţ la ea mai înainte, pentru că mi-a scăpat de sub control, în niciun moment nu am vrut aşa ceva. Îmi asum toată vina şi accept tot ce mi se spune”, a declarat el.

Povestea lui, care circula în 2019, nu coincidea nici cu o alta publicată de el pe Facebook în 2017, când afirma că accidentul de atunci i-a lăsat sechele, însă că nu a ajuns în comă.

În emisiunea „La Hora de La 1”, Monteagudo şi-a menţinut ideea oferind detalii despre ce a văzut atunci când s-a trezit. Se afla în Galicia şi nu îşi amintea nimic din ce se întâmplase, nici că revenise în Spania.

Potrivit lui, iubita din tinereţe, Conchi, l-a îngrijit în toţi aceşti ani şi a devenit apoi soţia lui.

Totuşi, Monteagudo şi-a schimbat povestea de mai multe ori. De la interviuri la o biografie publicată în noiembrie 2021de Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega (AELG). Nici anul în care a avut loc accidentul nu e mereu acelaşi. Oscilează între 1978 şi 1979.