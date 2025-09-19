Povestea puștiului-minune din Ungheni! Noul fenomen a luat aurul la TOP16

La doar 11 ani, Denis Fonariuc a lăsat Republica Moldova și a venit peste Prut să-și scrie destinul.

Cu lanțul și cruciulița primite de la mama lui la gât, noul copil-minune al tenisului de masă a făcut spectacol la Top 16, a răpus toți adversarii și a ridicat aurul, într-o finală de foc trăită cu emoții uriașe.

Cea mai tare competiție de tenis de masă rezervată copiilor sub 11 ani, Top 16, și-a desemnat câștigătorii!

La băieți, cel care a plecat acasă cu aurul este Denis Fonariuc, component al CS Rapid.

„Sunt foarte bucuros, mi-am luat revanșa de la Șerban, care m-a învins în finala de la campionatul național. Am avut emoții mari în finală, mai ales în setul 3, când am avut multe puncte în fața lui și m-a egalat” - Denis Fonariuc, jucător tenis de masă CS Rapid.

Din dragoste pentru tenisul de masă, acum un an, puștiul a plecat din țara sa natală, Republica Moldova, și s-a mutat în România.

„A fost foarte greu, să îmi las tot, prietenii, familia acasă și să vin aici” - Denis Fonariuc, jucător tenis de masă CS Rapid.

În primă fază, Denis a jucat la un club din Iași, apoi s-a transferat la CS Rapid București.

„Când am venit la București, o perioadă am stat singur, apoi am stat cu bunica mea și acum stau cu mama. E foarte important că mama e lângă mine, pentru că mă ajută în multe privințe” - Denis Fonariuc, jucător tenis de masă CS Rapid.

De la mama lui are și talismanul norocos care l-a ajutat să câștige finala la Top 16.

„Lănțișorul și crucea le am de la mama și îmi poartă noroc. Dacă nu le am la gât nu câștig. De multe ori mi s-a întâmplat asta, așa că nu le mai dau jos” - Denis Fonariuc, jucător tenis de masă CS Rapid.

La fete, Bianca Toma de la CSM Slatina a fost cea care a terminat concursul pe primul loc, după o finală disputată până la ultimul punct!

„Sunt foarte fericită pentru această medalie, mai ales că am avut de jucat o finală grea și foarte disputată. Adversara mea m-a condus cu 2-0, am revenit și am câștigat” – Bianca Toma, jucătoare de tenis de masă, CSM Slatina.

Bianca a câștigat toate concursurile importante la care a participat în ultima perioadă.

„La Campionatele Naționale am câștigat 4 medalii de aur, la simplu, cu echipa, la dublu mixt și dublu. Am câștigat și Campionatul Național la U13 și Top 16 la U13” – Bianca Toma, jucătoare de tenis de masă, CSM Slatina.

Elevă în clasa a IV-a, sportiva practică tenisul de masă de la 6 ani și nu intră la masa de joc fără bijuteriile sale.

„Le port de când am început tenisul și simt că îmi poartă noroc” – Bianca Toma, jucătoare de tenis de masă, CSM Slatina.

Sala Romsilva din București a găzduit Top 16, U11, concurs la care au participat cei mai buni jucători de tenis de masă din țară.

La fete, podiumul a arătat astfel:

locul 1, Bianca Toma (CSM Slatina),

locul 2, Izabela Paștina (LPS Slatina),

locurile 3, Diana Burlacu (CSM Buzău), Antonia Bratu (CSM Buzău).

La băieți, podiumul a fost acesta: