În vârstă de 27 de ani, senegalezul Sadio Mane a rămas în plină glorie unul dintre cei mai modești fotbaliști din prezent. Încercat de viață, unde până și șlapii „fugeau” de picioarele sale, Sadio a fost încoronat recent cu titlul de cel mai bun jucător african în 2019. Câștigând, astfel, această luptă în fața altor doi africani de referință, fiind vorba chiar de colegul său de la echipa de club, egipteanul Mohamed Salah, și de algerianul Riyad Mahrez (Manchester City) .

Sadio Mane este deja un „titan” la Liverpool, iar fanii grupării de pe „Anfield” i-au compus câteva cântece speciale, pe care le scandează neîncetat, de câte ori au ocazia sa-l vadă la lucru pe cel mai valoros jucător al Africii. Fotbalul l-a început de mic, iar într-o zi și-a luat inima în dinți și a plecat pe jos, în mare secret, din satul natal Bambali, până în Dakar (capitala Senegalului), pentru a-și încerca norocul în sportul pe care îl iubea.

„Am plecat fără să spun nimănui, în afara celui mai bun prieten. Am mers pe jos o distanță destul de lungă să mă întâlnesc cu un prieten care mi-a împrumutat niște bani pentru a putea lua autobuzul pana în Dakar. Acolo am fost întâmpinat de o familie pe care nu o cunoșteam. Imediat am intrat în sesiunile de antrenament. Eram vreo 200-300 de copii așteptând în linie fiecare pentru șansa lui.

Pentru mine a început destul de rău. Atunci când m-am prezentat, au început să râdă. Nu arătam chiar ca un fotbalist. Aveam niște pantaloni care nu arătau deloc ca un șort de fotbal. Iar ghetele de fotbal erau rupte pe margini și cusute de mine cât de bine am putut. Cei care erau la trial se uitau la mine și mă întrebau: -Tu chiar vrei să fii fotbalist?- I-am înțeles, dar nu am avut de ales. Și cum nu eram chiar atât de rău la fotbal, m-au păstrat. Asta a fost începutul aventurii mele”, mărturisea Sadio Mane.

Campion la acțiuni caritabile

Probele din Dakar i-au dat startul aventurii către fotbalul mare. În 2011, a făcut primul pas către Europa, și a ajuns chiar în prima ligă franceză, la Metz. După doar un an petrecut în tricoul trupei din Hexagon, senegalezul a semnat cu potenta echipă austriacă Red Bull Salzburg. Acolo, vreme de două sezoane, Sadio a strâns 63 de 31 de goluri, iar scouterii erau deja pe urmele sale. Dar fotbalul din Austria l-a pierdut pe Mane, deoarece africanul a poposit în Premier League, la Southampton. Doi ani petrecuți printre „Sfinți”, iar Liverpool a considerat că Mane trebuie să fie „cormoran”. Din 2016 și până acum, Sadio a strâns deja 100 de meciuri și 50 de goluri și are un loc special în inimile fanilor lui Liverpool, echipă alături de care a cucerit anul trecut trofeul Champions League.

Faima nu a însemnat nimic pentru Mane, nu a uitat cine este și de unde vine, așa cum au mai fost cazuri printre fotbaliștii consacrați.

După ani, a revenit în satul natal și a ridicat un spital, un stadion, o școală și o moschee. Ba mai mult, fiecare familie din satul natal primește lunar suma de 75 de euro, ceea ce se apropie de salariul mediu din Senegal. Salariul lui Sadio Mane la Liverpool este de 8.600.000 de euro. „Părinţii mi-au zis că fotbalul e pierdere de timp, că nu voi avea niciodată succes. M-au îndemnat să studiez pentru a fi profesor” – Sadio Mane, atacant Liverpool. (FOTO: facebook.com/LiverpoolFC)

Te-ar putea interesa și: