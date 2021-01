Iată povestea neștiută a familiei Kamara. De fapt, numele de familie al cântărețului și al familiei sale este Camara, așa cum îl chema pe tatăl său, Laye Camara, decedat cu mulți ani în urmă. Era student în București în anii ’70, originar din Guineea Franceză.

Kamara – Ghedi, pe numele său mic, așa cum îl știu încă de naștere, a fost rodul iubirii dintre studentul Laye și Floria, mama sa, o frumoasă blondă la acea vreme, decedată, din nefericire, și ea în urmă cu puțini ani.

Odiseea fraților. Povestea neștiută a familiei Kamara

Ghedi mai are trei frați, și puțină lume cunoaște asta. De fapt două surori și un frate. Musty, care are acum 39 de ani, și care a trăit până acum câțiva ani în Teneriffe, Saran, sora mijlocie, care locuiește în Franța, la Paris, de când a crescut mare și de când a plecat din Guineea, și Corina, sora lor vitregă, mai mare, blondă (acum roșcată), fată pe care Floria, mama lor, o are din prima căsătorie de dinainte de Laye.

În anul 1985, Floria a plecat cu copiii, Ghedi, Musty și Saran, în Guineea Franceză. Aceasta e țara natală a lui Laye, tatăl fraților Camara. După un timp, frații au plecat către alte țări. Dar, în urmă cu câțiva ani s-au reunit cu toții în România. Mama lor revenise în București în primii ani 90.

