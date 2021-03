Cătălin Denciu, rănit în incendiul din secția ATI a Spitalului Județean din Piatra-Neamț în timp ce încerca să își salveze pacienții și transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles, a spus pentru un site al Apărării belgiene că acum poate merge din nou, deși îndoirea brațelor este încă dificilă.

Cum a fost îngrijit medicul în Belgia

„Îmi amintesc că m-am trezit la terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenţi medicali şi kinetoterapeuţi. Pe 20 ianuarie, am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reuşit treptat să mă mişc şi să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Împăturirea braţelor este încă dificilă, aşa că urmez o mulţime de şedinţe cu kinetoterapeuţii şi un terapeut pentru a învăţa să mişc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar ştiu că trebuie să dau totul pentru a mă simţi din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuşi”, a declarat Cătălin Denciu pentru beldefnews.mil.be, citat de Romania Tv.

Povestea medicului erou de la spitalul Piatra Neamț

Au trecut deja câteva săptămâni de la ultima intervenţie chirurgicală şi reabilitarea sa a dat deja rezultate. Soţia sa, dr. Alina Denciu, a călătorit în Belgia şi stă într-o cameră pentru personalul militar de la spital pentru a-şi sprijini soţul, învăţând şi tehnicile necesare pentru a avea grijă de acesta după ce se va întoarce definitiv acasă. Ioan Cătălin Denciu, medicul de gardă de la ATI Piatra Neamţ în timpul incendiului din seara de 14 noiembrie 2020, a încercat să salveze un pacient din flăcări atunci când a izbucnit incendiul, suferind arsuri pe 40% din suprafaţa corpului. Acesta a fost transferat la scurt timp după incendiu în Belgia, în baza acordului de colaborare dintre România şi statul belgian în cazurile de mari arşi, pentru a fi tratat.

Vlad Voiculescu, despre neregulile care apar în rapoartele în urma incendiilor de la Piatra Neamţ şi „Matei Balş”: Sunt multe.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, afirmă, întrebat despre neregulile care apar în rapoartele făcute în urma incendiilor de la Piatra Neamţ şi Institutul „Matei Balş”, că „sunt multe”. „Vorbim despre spaţiu insuficient, vorbim despre numărul de paturi, vorbim despre clădiri vechi, vorbim despre diverse neajunsuri de la un spital la altul… instalaţii electrice vechi, instalaţii de gaze medicale vechi. (…) Trebuie remediate cât mai curând”, adaugă el.