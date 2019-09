Între 1947 și 1999, nava-școală s-a numit Tovarishch și a aparținut URSS și Ucrainei, ulterior. Ca pradă de război, evident. După 1993 ucrainenii n-au mai avut bani s-o întrețină așa că a ajuns o epavă pe care au răscumpărat-o nemții și au refăcut-o după ce au preluat-o dintr-un port britanic, Newcastle-upon-Tyne, unde zăcea la cheu abandonată, în 1999.

Mircea al nostru s-a „născut” în 1939. De fapt, ambele sunt niște barcuri cu artimon, nicidecum bricuri (brigg n.a.), care sunt nave cu două catarge. Alte sister-ships cu aceeași părinți sunt: Eagle (US Cost Guard, ex-Horst Wessel, luată de americani ca despăgubire de război), Sagres III (Portugalia, ex- Albert Leo Schlageter) și Gorch Foch II (Germania), cea mai tânără dintre surori, dată la apă în 1958. Culmea este că Mircea e cea mai mignonă, fiind cu șapte metri mai scurtă ca surorile sale. Dar nu și-a schimbat numele niciodată, chit că un an și nouă luni a fost luată de ruși ca pradă de război.

În imagine, Gorch Fock are vergile brațate „strâns” spre tribord și navighează cu vânt din travers-babord. Actualmente este navă muzeu.

