Povestea kazahului Zhasulan, ajuns soldat în armata ucraineană: „Am trecut prin trei cercuri ale Iadului”

În urmă cu zece ani, soldatul kazah servise armata kazahă, iar până în anul 2014 nu auzise de Ucraina. Atunci au început să circule știri despre evenimentele din Piața Independenței, ceea ce l-a determinat pe Zhasulan să afle mai multe despre ilegalitățile comise în acest stat.

Soldatul Zhasulan Dusembin, decorat de președintele Volodimir Zelenski

Zhasulan Dusembin a fost decorat de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski în urmă cu trei luni, grație reușitelor sale de pe câmpul de luptă.

„Când am venit prima dată în Ucraina, credeam că este o gaură, cu o economie teribilă, iar oamenii din această gaură erau sălbatici. Am văzut o înregistrare video cu ucraineni care băteau polițiști. La știri se spunea că oamenii sunt fără lege, că este în curs o lovitură de stat. M-am întrebat cum a fost posibil așa ceva. Așa că am decis să merg, să văd totul cu ochii mei. La începutul lunii ianuarie 2015 am zburat la Kiev.

Și primul lucru care m-a surprins cu adevărat a fost că oamenii vorbeau liber în limba rusă. Nimeni nu a bătut pe nimeni, nimeni nu a fost atacat. Orașul era frumos, dezvoltat și european. Și, pentru prima dată în viața mea, puteam să simt în aer mirosul și gustul libertății”, a declarat Zhasulan, care acum are 29 de ani.

Zhasulan se alătură armatei ucrainene

După o perioadă de doi ani petrecuți în Ucraina, Zhasulan s-a întors în Kazahstan, însă ulterior avea să se mute definitiv în Harkov, Ucraina.

„Astăzi, obuzele iau vieți din Harkov, dar ieri am iubit acest oraș viu din tot sufletul meu. Îmi amintesc fiecare stradă, fiecare piață. Este ca o dragoste la prima vedere. Am trecut prin trei cercuri ale iadului, pentru că era dificil pentru un străin să se înroleze în armata ucraineană. Dar, în urmă cu un an, am reușit în sfârșit să semnez un contract pentru trei ani de serviciu.

Chiar înainte de invazia la scară largă, ne-au vopsit pozițiile și ne-au acoperit cu foc non-stop. În fiecare zi murea cineva. Am crezut că este cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Ne-am retras cu toții, răniți, dar am continuat să luptăm, așa că am reușit să câștigăm un punct de sprijin în Volnovakha”, a spus Zhasulan, devenit soldat al armatei ucrainene în septembrie 2021.

Zhasulan Dusembin, țintă a obuzelor rusești

În martie 2022, Zhasulan Dusembin fost numit să conducă 90 de soldați în satul Volodymyrivka, acolo unde pe 14 martie a avut loc o mare bătălie. Din cei 90 de oameni, doar 26 au supraviețuit.

„Am avut o comoție și trei răni de șrapnel. Am stat în spital timp de 11 zile, iar mai târziu am aflat că președintele mi-a acordat Ordinul pentru curaj. Totul ar fi fost bine dacă, la întoarcerea la serviciu, nu aș fi realizat că fiecare explozie m-a incapacitat din cauza unei răni la cap. Împreună cu un alt băiat, stăteam în genunchi în mijlocul fortificației noastre, plângând și rugându-ne. Zburau obuze, trupul unui tip a fost sfâșiat, un tip a fost ucis pe loc. Dar cel mai rău lucru este că mureau civili. Sunt sigur că cei care le-au dat rușilor coordonatele noastre nu-și puteau imagina că jumătate din sat va fi distrus”, a mai spus soldatul kazah.

Recent, soldatul Zhasulan a fost transferat la Regimentul Azov: „Cred că acum a început cea mai dificilă perioadă a războiului. Am început să contraatacăm. Din păcate, mulți dintre oamenii noștri vor muri. Dar victoria este a noastră, deși nu știm când. Totul depinde de aprovizionarea cu arme. Cu cât va avea mai multe, cu atât mai puțini militari și civili vor muri”, a declarat Zhasulan, conform Kiev Post.