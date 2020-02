Un român căutat de 18 ani de familie a fost găsit, întâmplător, după ce o altă româncă l-a fotografiat într-un tramvai din Milano şi a cerut apoi ajutorul prietenilor Facebook. Povestea a început miercuri dimineața, atunci când românca l-a surprins pe bărbat într-un tramvai, din Milano.

Acesta părea total pierdut şi vorbea singur, în limba română, fapt care i-a atras atenţia tinerei. Drept urmare, aceasta i-a făcut câteva fotografii şi a cerut ajutor pe rețelele de socializare.

„Buna dimineata dragi romani. Azi dimineata in tramvaiul nr 9 din Milano porta Venetia am notat acest om, tin sa precizez ca nu este prima data cand il intalnesc dar azi dimineata l-am auzit vorbind singur in romaneste. M-am apropiat de el sa-l intreb cum il cheama, de unde este si daca nu vrea sa fie ajutat. Nu a stiut sa imi raspunda pentru ca mintea lui nu era in lumea reala ci intr-o lume ireala.

Am rugămintea la voi, dacă îl cunoaşteţi, dacă cineva ştie cine este, dacă cineva poate îl caută, să mă ajute să salvăm acest om, măcar să înştiinţăm familia.

Cu siguranţă cineva îl caută, nu e posibil un băiat tânăr să trăiască şi să sfârşească aşa”, a scris Larisia Petras în postarea de pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: