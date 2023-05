Povestea impresionantă a părintelui Mihail Jar, tată a peste 400 de copii. Preotul român cu inimă de aur

Călugărul este român dar a ales să își realizeze misiunea în Ucraina, într-o zonă săracă, unde păstorește două mănăstiri, la Bănceni și Boian, una de călugări, și alta de călugărițe.

Ambele lăcașe de rugaciune au o strânsă legătură între ele, și lucrează pentru un scop nobil: 400 de copii orfani.

Mănăstirea Boian a fost transformată într-un imens cămin de copii, unde 120 de călugărițe, sunt profesoare, educatoare, învățătoare, asistente medicale, pentru cei 400 de copii.

La mănăstirea de la Bănceni, la șapte kilometri de granița cu România, pe drumul care duce spre Cernăuți, sunt 70 de călugări care lucrează zi și noapte pentru ca micuților să nu le lipsească nimic, de la laptele proaspăt, la pâinea cea de toate zilele.

Părintele Jar a făcut și minuni

Mihail Jar spune că a avut acest vis încă de mic copil, și că acum pentru el tot ceea ce contează sunt acești copii, și viitorul care poate fi unul frumos.

Mulţi dintre copii de care părintele Jar și cele 120 de călugărițe au grijă, au dizabilităţi, și despre care nimeni nu a mai vrut să audă de ei.

La mănăstirea transformată în orfelinat regulile sunt simple: școală, joacă și rugăciune. De altfel, spun cei care cunosc misiunea părintelui Mihail Jar, acesta a făcut și minuni.

Șase micuți diagnosticați ca fiind seropozitivi, adică infectați cu virusul SIDA, au fost declarați vindecați. Nimeni nu își explică cum s-a putut întâmpla una ca asta, dar toată lumea este de părere că rugăciunea și milostivirea lui Dumnezeu, au contat foarte mult.

La mănăstire mai există și un alt caz, al unui copil, pe numele său, Hleb, care nu vede, nu aude și nu poate vorbi. În plus, Hleb este diagnostica și epilepsie şi paralizie cerebrală.

Întrebat ce poate face cu un astfel de copil, părintele Jar a răspuns simplu: ”să îl învăț ce înseamnă iubirea”.

Preotul este chiar el un orfan

Mihail Jar i-a înfiat pe 34 de copii, pentru a avea o familie, pe care el însuși nu a avut-o.

Un alt caz este al unei fetițe, Măriuca, care s-a născut fără mâini. Fetița l-a emoționat foarte tare pe părintele Jar, și este ultima înfiată.

“Mi-a umplut sufletul de bucurie. Pruncuța asta mi-a dat o nouă viață, la bătrânețe. Doarme cu mine, pe mâna mea. Trebuie să mă simtă ca să doarmă bine. Toți copiii ăștia sunt ai mei, 34 sunt înfiați, poartă numele de Jar, ceilalți sunt sub tutela mea. Nimeni nu poate spune câți copii poate înfia un om, nu există lege pentru asta”, a mai spus părintele Jar.

Chiar și la marile sărbători, dar și predicile sale, preotul Jar le vorbește credincioșilor despre copiii de care are grijă. La Paște, de înviere, preotul s-a referit la o fetiță de șapte ani, de care are grijă, și care are leucemie.

”Va voi vorbi despre Alexandra un copil de 7 anișori, care are nevoie de un transplant de măduva, un copil delicat și bun, un copil talentat la desen și un deosebit talent la pian”, a spus părintele.