Povestea frizerului din sat care a ajuns unul dintre cei mai mari stiliști din New York. „Când ești în conexiune cu Dumnezeu parcă este altceva“

Elias și-a început cariera ca frizer în satul natal, dar a ajuns să fie unul dintre cei mai mari creatori de haine din New York. Acesta este pasionat de muzică și și-a pus sufletul pe tavă în piesa „Oprește planeta”. Artistul a avut o viață grea, dar credința l-a făcut să meargă mai departe.

O poveste de viață impresionantă

Numele său real este Alin Deju și s-a născut în satul Hosman la 20 de km de Sibiu. Acesta s-a îndrăgostit de muzică, iar marea lui inspirație a fost unchiul său, acordeonist în sat.

„Am crescut cu muzică în casă, familia mea toată a fost pasionată de muzică, unchiul meu era foarte cunoscut ca și acordeonist, la mine la țară, era invitat peste tot la toate evenimentele care se țineau. Fratele meu cânta la mai multe instrumente. Eu nu cânt la niciun instrument, din păcate pentru că nu am avut posibilitatea să învăț. Însă cântăm în corul bisericii, avem 16 ani când am intrat în cor prima oară și chiar mi-a plăcut foarte mult. Când cântai acolo te simțeai eliberat de tot ce inseamnă lume, de rău”, a povestit Ellias.

”Atunci când ești în conexiune cu Dumnezeu parcă este altceva. Sunt credincios, cred în Dumnezeu, am o relație cu el, întodeauna am vorbit cu el. Rugăciunea mea nu e un mecanism, vorbesc ca și când aș vorbi cu cineva. Mi s-a răspuns întotdeauna la întrebări, la dileme, la tot ce am avut de întrebat, cerințe. Nu vorbesc de lucruri materile ci de lucruri spiritual”, a mai spus solistul.

A ajuns unul dintre cei mai mari stiliști din America

Acesta a fost nevoit să muncească de la 14 ani pentru a avea bani de autobuz, dar și pentru studii. Părinții lui nu și-au permis să-i ofere mare lucru, iar Elias a muncit pentru visul său.

”De modă și make-up am fost mereu pasionat, când eram la țară eram cel mai bine îmbrăcat din sat. Tot timpul mi-a plăcut și să-i ajut pe alții să se îmbrace. Prima creație a fost în pandemie, la început, când m-am operat de deviație de sept și a trebuit să stau în casă fără să lucrez și atunci mi-am luat din hainele mele pe care nu le mai purtăm și am început să le pictez în actril. Am făcut o colecție de 32 de ținute care mi-a fost și prezentată la Big Creative, la Sibiu, la festivalul de modă”, a spus Ellias.

Elias a ajuns să aibă una dintre cele mai cunoscute prezentări de modă din New York.

”Următoarea a fost tot acolo și care a fost cea mai mare colecție din concurs, care se numește Confident By Ellias – a fost All black, fiecare ținută în parte desenată de mine și cusută de altcineva pentru că eu nu știu să coș la mășînă. A avut un impact foarte mare.

A două colecție, una dramatică, a fost în septembrie la Fashion Week la NewYork, am trimis pozele la ei, mi-au fost acceptate, și am avut prezentre într-o biserică. Trebuia să fie prezentată în altă parte și mi s-a spus cu o zi înainte că va fi într-o biserică și am rămas fără cuvinte. S-ar părea că în viața mea se întâmplă lucruri importante în jurul bisericilor, am cântat în biserică, am filmat videoclip acolo și mă simt bine în biserici. Mi-ar fi plăcut să fiu preot”, mai spune bărbatul, potrivit Click.