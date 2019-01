Povestea fostului magistrat Max Bălășescu scoate la iveală un alt episod cu celebrul Negulescu-Portocală. Denunțător DNA, pentru arestarea procurorilor

Procurorul Maximilian Bălășescu. Fost procuror, de fapt, arestat de colegii săi de la DNA la începutul anului 2012 și condamnat rapid la 5 ani de închisoare pentru luare de mită prin intermediari. A fost o lovitură fantastică dată de procurorii anti-corupție, jurnaliștii care-l cunoșteau de ani de zile pe tânărul procuror de la Tribunalul București au fost șocați că acesta ar fi pretins și luat bani de la clanul țiganilor din jurul vrăjitoarelor Vanesa și Melisa.





Foarte mulți dintre ziariști nu au crezut acuzațiile, au strâns informații din mediul judiciar, dar nimeni nu vroia să-și asume afirmațiile. În redacțiile de presă se comenta, însă, subiectul, inclusiv faptul că sunt amestecați oameni din serviciile secrete.

Bălășescu era, în anii 2000, unul dintre cei mai cunoscuți procurori, care au luptat cu grupurile de crimă organizată, mai ales cu clanurile interlope de etnie romă. Acestea stăpâneau Capitala și chiar erau sprijinite de unele personalități politice în scop electoral. Presa era plină de acțiunile polițiștilor și de anchetele procurorului Bălășescu, în urma cărora s-a lăsat cu arestări și trimiteri în judecată a membrilor clanurilor Duduianu, Forman, Sile Pietroi, frații Preda, din gruparea sportivilor.

A rămas în memoria ziariștilor cazul antrenorului naționalei de fotbal, generalul Anghel Iordănescu, păcălit de niște interlopi, dosar instrumentat de Max Bălășescu. Iordănescu vroia să cumpere o casă. Niște samsari romi au luat un boschetar, l-au spălat și îmbăcat în costum și l-au prezentat antrenorului ca fiind proprietarul unei vile. L-au dus să vizioneze casa, ai cărei proprietari erau plecați în străinătate. Celebrului antrenor i-a plăcut vila, a semnat un antecontract și le-a dat escrocilor vreo 300.000 de euro.

Au fost și dosare mai grele, lucrate de procurorul Bălășescu la Parchetul București, dar despre acestea v-a povesit chiar el la televizor. Îl puteți crede sau nu. Subliniez doar că, din 1998, la comanda Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General venise procurorul Augustin Lazăr. În 1999, s-a semnat primul protocol cu SRI, Ministerul Justiției, Înalta Curte etc., iar toate informațiile pe cazuri de corupție se adunau la Augustin Lazăr. Am dezvoltat subiectul și am prezentat documentul în urmă cu câteva luni, în Evenimentul zilei.

Acum, după ispășirea condamnării pe care a considerat-o, mereu, nedreaptă și niciodată recunoscând că a cerut mită, Max Bălășescu povestește că a călcat pe nisipuri mișcătoare în anchetele sale, că i s-au luat dosare și că SRI s-a amestecat în acțiunile lui de urmărire penală. Îl puteți crede sau nu.

Fapte de necontestat: a fost mutat de la Parchetul București la Ilfov și i s-a anulat certificatul ORNISS. Eu am să prezint, cronologic, modul rapid în care a fost ejectat din sistem acest procuror, înfundat de clanul de romi din jurul a două vrăjitoare, așa cum am făcut și la vremea respectivă. Noutatea, descoperită de curând într-un document al DNA, constă în legătura de peste ani dintre cazul procurorului Max Bălășescu de la Parchetul Ilfov și un dosar penal în care apare celebrul procuror de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu, zis Portocală.

Arestarea procurorului Bălășescu a venit de la un denunțător

Întreaga carieră de răsunet a procurorului care băgase spaima în clanurile țigănești s-a oprit atunci când a arestat două vrăjitoare din Chitila, Vanesa și Melisa, frecventate chiar și de către judecătoare, procuroare, politicieni și nevestele lor, tot soiul de vedete tv.

Dosarul fusese dechis în toamna lui 2011, după ce Oana Zăvoranu făcuse o plângere la Parchet, acuzându-le pe vrăjitoare că au înșelat-o, șantajat-o și amenințat-o. Părți vătămate erau peste o sută, dar doar vedeta tv a acceptat să poarte aparatură de înregistrare și să-l ajute pe procuror să probeze infracțiunile vrăjitoarelor. Prim-procuror al Parchetului Ilfov era Mihai Gheorghe.

În decembrie 2011, Vanesa și Melisa au fost arestate. Știrea a făcut senzație, rudele celor două s-au mobilizat, din Chitila până în Dămăroaia, din Mogoșoaia până în Buftea. Cazul a fost numit „Operțiunea Aura Neagră”.

14 decembrie 2011. Vrăjitoarele sunt eliberate din arest prin decizia Judecătoriei Buftea, urmând a fi cercetate în libertate, dar procurorul a făcut recurs.

18 ianuarie 2012. Tribunalul Ilfov decide punerea în libertate a Vanesei și Melisei. În fața instanței, părțile vătămate au spus că au fost amenințate de vrăjitoare că vor dezvălui detalii din viața lor. Judecătorii, însă, au concluzionat că aceste amenințări „nu sunt de natură să alarmeze o persoană rezonabilă, condiție cerută în mod imperativ de dispozițiile art.194 cod penal, raportat la art. 193 c.p.”. Drept urmare, au decis ca vrăjitoarele să fie cercetate în stare de libertate, iar acestea au plecat acasă.

1 februarie 2012. La nici două săptămâni de la eliberarea vrăjitoarelor procurorul Maximilian Bălășescu a fost arestat. A fost acuzat că a luat mită 50.000 de euro ca să închidă dosarul Vanesa-Melisa. Nu a fost prins în flagrant, ci la baza anchetei împotriva lui a stat denunțul unui cetățean din Dămăroaia pe care-l cerceta pentru înșelăciune, Sebastian Dobrescu. Acesta sesizase DNA.

Dobrescu, prieten cu rudele vrăjitoarelor, îi ceruse unui anume Marian Simirianu să-l ajute să găsească un om apropiat de procurorul Bălășescu, care să intervină în favoarea lui. Simirianu a apelat la Marian Cristian Ene, finul procurorului, ca să-l înduplece pe magistrat. După mai multe întâniri între cei trei, s-a produs și întâlnirea dintre procurorul Bălășescu și Dobrescu, în biroul magistratului. Apoi, inculpatul s-a dus la DNA și a depus un denunț în care spunea că procurorul i-a cerut, prin intermediari, suma de 300.000 de euro. La momentul arestării, anchetatorii au spus că procurorului Max Bălășescu îi revenea doar 50.000 de euro.

27 februarie 2012. Extrem de rapid, Bălășescu a fost trimis în judecată la Curtea de Apel București. În fața instanței, procurorul a anunțat că a demisionat din Ministerul Public și că a trimis toate actele la CSM și a susținut că este nevinovat.

15 martie 2012. Iată ce declara presei (jurnaluldeilfov.ro) șeful lui Max Bălășescu, prim-procurorul Mihai Gheorghe, despre acest caz al noul înființatului Parchet Ilfov: „În primele 45 de zile am avut prima acțiune de răsunet, cea cu vrăjitoarele (numită codificat Operațiunea Aura Neagră), prezentată chiar și pe CNN. A urmat apoi reținerea procurorului de caz, Max Bălășescu. Și-acuma vine pe-aici vrăjitoarea Brățara și ne urează să-i călcăm toți pe urme lui Max, pentru că nu am vrut să dăm foc dosarului fiului ei, așa cum ne-a cerut ea în scris, fiul fiind arestat în dosarul vrăjitoarelor”.

19 iunie 2012. Curtea de Apel București îl condamnă la 5 ani pe Max Bălășescu. Cercetare judecătorească fulger, de 4 luni.

19 septembrie 2012. Vrăjitoarele Vanesa și Melisa sunt puse în libertate, trei luni mai târziu după condamnarea procurorului care le băgase după gratii.

Oana Zăvoranu devenise vocală în presă, în apărarea procurorului Bălășescu pe care îl considera o victimă a clanurilor țigănești. Sebastian Dobrescu îi face și ei un denunț la DNA.

28 august 2012. Oana Zăvoranu este citată la DNA într-un dosar în care e acuzată de cămătărie.

17 iunie 2013. La un an și patru luni de la arestare, Maximilian Bălășescu este condamnat definitiv, la 5 ani de închisoare, de Înalta Curte. Marian Cristian Ene și Marian Simirianu au primit câte 4 ani.

Fostul procuror declara (e consemnat în presă!), la ultimul termen de judecată, că nu a pretins şi nu a primit niciun ban de la nimeni şi că are conştiinţa împăcată. „Puteţi să-mi luaţi ani din viaţă, dar nu puteţi să-mi luaţi conştiinţa, iar în conştiinţa mea eu sunt împăcat”, a spus Maximilian Bălăşescu, fostă speranță a Parchetului.

Numele de Botez INTERZISE de Biserica! Ce nume sa nu-i pui NICIODATA copilului

Pagina 1 din 2 12