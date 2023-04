Povestea de succes a lui Robert Powell. Cum a ajuns să-l interpreteze pe Iisus din Nazaret, rolul care l-a făcut faimos în întreaga lume

Rolul pe care l-a avut Robert Powell în celebrul film i-a schimbat cu totul cariera. Deși inițial nu avea nicio legătură cu industria cinematografică, în studenție a ajuns să joace mai multe roluri, iar mai târziu s-a îndreptat cu totul în această direcție.

Povestea de succes a lui Robert Powell și cum a ajuns să-l joace pe Iisus

În anul 1977, Robert Powell a devenit cunoscut la nivel mondial datorită interpretării sale în rolul Mântuitorului, în producția „Iisus din Nazaret”, o prestație care i-a adus faima irevocabilă. În ciuda faptului că a fost inițial ales pentru rolul lui Iuda, regizorul a observat expresia din ochii lui și a decis că aceasta se potrivește perfect personajului lui Iisus Hristos.

Avea pe atunci 33 de ani, iar experiența de pe platourile de filmare i-a schimbat complet parcursul în viață. Nici până acum actorul nu a putut uita scena crucificării, care a fost extrem de dificilă de realizat, dar în același timp, atât de realistă. „Eram doar eu și echipa de filmare, împreună cu ceilalți actori care erau toți emoționați. Îmi auzeam vocea ca un ecou printre acei munți. Cred că acea scenă este cea mai bine scrisă din istorie”, a declarat celebrul actor.

Viața cunoscutului actor și femeia din spatele lui

Robert Powell s-a născut pe 1 iunie 1944. Tatăl său era inginer mecanic, iar mama era casnică. „Mama mea a lucrat la o bancă înainte să se căsătorească cu tatăl meu. Fratele meu mai mare, Harry, s-a născut în timpul războiului din Marea Britanie în 1941. Îmi amintesc vag că aveam un adăpost antiaerian în curtea noastră. Locuiam într-o casă semi-decomandată, cu o mică grădină, în suburbiile orașului Salford, la câțiva kilometri distanță de docuri”, a povestit actorul care l-a interpretat pe Iisus.

Mai târziu, și-a cunoscut soția, cu care este împreună și astăzi, de peste 40 de ani.

Robert Powell și-a întâlnit soția, Barbara, când aceasta era dansatoare în trupa Pan’s People. În ciuda faptului că era interesat de ea, actorul nu a avut curajul să o invite în oraș, așa că a invitat întreaga trupă la cină. Powell a povestit că se afla la BBC TV Center într-o zi de miercuri când dansatorii repetau și un prieten i-a prezentat cinci fete superbe.

A avut curajul să îi adreseze câteva cuvinte viitoarei sale soții abia într-o altă întâlnire. „Era fermecătoare, încă mai este. Ne-am îndrăgostit imediat. Am fost acolo la nașterea fiului meu și am avut senzația extraordinară, când l-am văzut prima dată, că aceasta este prima persoană pentru care voi muri de bunăvoie. Am avut aceleași sentimente când s-a născut fiica mea”, a mărturisit Robert Powell, potrivit unica.ro.