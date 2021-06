Informația că divorțează, confirmată de Reghecampf, a uimit pe toată lumea. Oricâte sincope ar fi avut căsnicia, cei doi au reușit să le depășească și să rămână împreună.

Împreună un an

În urmă cu exact un an, Anamaria Prodan, care a fost coverul revistei Capital din luna iunie, a povestit pe larg despre viața ei, bussines, dar mai ales despre relația cu Reghe.

Povestea de dragoste dintre ei a început pe când ea Anamaria avea doar 23 de ani iar el tocmai se transferase la Steaua. Era anul 1996 și Reghecampf ajunsese la Steaua după un sezon foarte bun la Chindia Târgoviște. ”Am fost împreună cam un an, dar s-a terminat pentru că eu îmi doream un bărbat care să mă protejeze, să fie mereu lângă mine. El are mai mult prin cantonamente. Cu toate acestea, între noi a rămas ceva neterminat din acea relație”, își amintea impresara în interviul acordat Capital.

Un telefon și un weekend

Apoi, în 2007, după un deceniu în care nu au mai vorbit, când Reghecampf a sunat-o totul a decurs ca și cum nu mai vorbiseră de cinci minute. ”A văzut un articol cu mine în presă după ce devenisem impresară și m-a sunat. Mi-a spus că mi-a luat bilet de avion pentru Germania și să merg la el. Mai târziu am aflat că avea datele din buletin dintr-un contract de impresariat al unui jucător de care mă ocupam. Am ajuns în acel weekend în Germania și de atunci am rămas împreună”, spunea Anamaria.

Copia fidelă a tatălui ei

Laurențiu, susținea Prodanca, este o copie fidelă a tatălui ei, cel care a învățat-o în adolescență că atunci când își va alege un bărbat acela trebuie să îi asigure tot confortul. ”Mama nu făcea nimic în casă, totul era făcut de tatăl meu. De la facturi până la gătit. Tata gătea extraordinar și Laurențiu este la fel. Tata ne spunea mereu că mama trebuie protejată, să își vadă de cariera de artistă. Așa mi-a creat și eu imaginea bărbatului ideal”, a explicat ea. Impresara spune că și el, ca și tatăl ei, se ocupă de tot ce înseamnă plata facturilor și chiar gătit pentru familie.

Romantismul lui Reghe și regula de succes a familiei

”Eu cu Laurențiu nu ne-am certat nici măcar o dată. Nu ne-am culcat niciodată certați. Eu sunt o fire vulcanică și acasă, dar toată lumea mă lasă în pace și după 10 minute îmi trece. Și copiii noștri sunt la fel. Și dacă se ceartă între ei nu au voie să adoarmă supărați”, a mai povestit Anamaria.

Cunoscutul antrenor are și o latură romantică mai greu de intuit din prestațiile publice.

”Sub ochii aceia ai lui care te țintesc prin răceală se află un om foarte sensibil. El îmi aduce zilnic flori. De asemenea, dacă mă aude că vorbesc cu vreo prietenă la telefon despre o rochie sau o geantă a doua zi Laurențiu mi-o aduce drept cadou”, a explicat Ana.