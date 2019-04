Povestea copiilor care pipăie bucuria. Preotul Cărămizaru: „Ei nu văd cu ochișorii trupești, dar ne privesc cu cei ai sufletelor lor”

Cum arată lumina zilei? Aceasta este o întrebare aparent banală pentru mulți dintre noi. La fel de banal poate fi să vezi un dar pe care îl primești, să vezi bucuria din ochii celoralți. Dar există și oameni care numai o simt, oameni care pipăie bucuria, care își încălzesc sufletul de la flacăra unei lumânări ținută aproape de piele. 30 de copii de la Centrul de Îngrijire și Găzduire Neghiniță din Capitală, orbi din naștere sau cu mari deficiențe de vedere, au primit sărbătoarea creștină a Paștelui mai devreme, datorită Asociației Jurnaliștilor Civici și a unor oameni cu suflet mare.





Acasă, dificultățile financiare vor ține iepurașul departe pentru mulți dintre ei, de aceea, de la mic la mare, micuții cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani s-au bucurat de daruri de Paște cu o săptămână înainte. De asemenea, una dintre fetițele găzduite de centru, Roberta, a împlinit zece ani, iar asta a fost încă un motiv de sărbătoare și de a savura o felie de tort.

Un deceniu sub protecția Asociației Jurnaliștilor Civici

Serbarea a fost presărată, la fiecare moment, cu râsete și zbenguială, cu îmbrățișări și emoție autentică, dar și cu momente în care s-au rugat la Dumnezeu pentru sănătatea lor și a celor din jur. Nu au cerut nimic în afară de sănătate Celui de Sus. Totodată, micuții au primit daruri de la oameni cu suflet mare, prin grija Asociației Jurnaliștilor Civici, iar foșnetul pungilor și felul în care mângâiau cu curiozitate fiecare jucărie a adus lacrimi în ochii „celor normali, a celor care se bucură de lumina ochiilor”. Silviu Ionescu, directorul de la Asociație, este pentru ei omul care îi ghidează și le arată o altfel de lume, este omul care are numărul de telefon al lui Moș Crăciun, Moș Nicolae, al Iepurașului de Paște. De un deceniu se asigură că acești copii nu ratează nicio sărbătoare și că primesc cadourile pe care și le doresc. „Iepurașul vine numai la copiii cuminți, așa, ca noi! Iar domnul Silviu vine o dată cu Iepurașul”, ne explică Rafael, în timp ce strângea la piept punga mare cu daruri. A primit ce și-a dorit și încă ceva în plus: dulciuri. Ca mai toți copiii de acolo, în lipsa unui simț atât de important precum văzul, celelalte simțuri, precum gustul, se amplifică. Așadar, o surpriză dulce le aduce bucuria pe care o simte un copil sănătos atunci când primește o jucărie.

Preotul Cărămizaru: „Mai mare binecuvântare am primit eu”

Pe lângă daruri, micuții care transmit emoția prin simpla lor prezență, au primit cuvinte de folos de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheoghe Nou din Capitală care, de 3 ani, este nelipsit din mijlocul lor. Părintele, le-a călăuzit pașii spre lumina Învierii și a lăsat copiii să vină la el, asemeni lui Iisus Hristos, binecuvântându-i ca de fiecare dată. „Mai mare binecuvântare am primit eu de la ei, alături de toți cei prezenți la această întâlnire de suflet. Au rostit poezii creștine, au interpretat frumos cântece specifice acestei perioade Pascale, iar toate acestea neau dat o stare de bucurie. Acești copilași extraordinari ne dau lecții de conduită și de credință. De fiecare dată ne primesc cu brațele deschise, așteptândune cu o bucurie pe care nu o putem interpreta în cuvinte. Ei nu văd cu ochișorii trupești, dar au alți ochișori deschiși, privindu-ne cu cei ai sufletelor lor. Cred că văd mai bine decât noi. Este greu să descriu sentimentul pe care îl am după ce plec de la ei. Îmi plânge sufletul, dar în acelși timp am o bucurie lăuntrică și care nu poate fi măsurată în cuvinte. Împlinim voia lui Hristos”, ne-a spus părintele Emil Cărămizaru.

Olimpicii Neghiniță

