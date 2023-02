Povestea câinelui-soldat din războiul din Ucraina: „A preferat să se mutileze singur decât să fie împușcat”

Un câine-soldat al trupelor ucrainene, special antrenat pentru misiuni de salvare și recunoaștere, a devenit eroul războiului din Ucraina. Vasile, un cane corso, a fost prins într-o capcană de sârmă ghimpată în apropierea tranșeelor rusești și a preferata să se mutileze singur pentru a se întoarce la stăpânii lui.

Vasile este un exemplar de cane corso, „câine de război” într-un pluton de recunoaștere al pușcașilor marini ucraineni, antrenat pentru misiuni de salvare și recunoaștere. În octombrie 2022, el a fost prins într-o capcană de sârmă ghimpată, dar a găsit o soluție pentru a scăpa de ruși.

Soldații ucraineni aveau în plan să-l salveze noaptea, atunci când soldații ruși nu erau atenți, dar nu a mai fost nevoie. Câinele și-a ros singur laba piciorului pentru a scăpa de armata lui Putin. „Vă vine să credeți sau nu, și-a ros singur propria labă și s-a întors acasă în trei picioare. Vasile a refuzat să rămână captiv și a preferat să se mutileze singur decât să fie împușcat sau să fie luat prizonier”, a mai scris Euromaidan Press, preluând relatarea unei foste jurnaliste, Olena Bilozerska, devenită soldat în armata Ucrainei.

I posted a while ago about Vasyl the dog who chewed off his own paw to come back to our Defenders.

Happy to follow up that Vasyl got a prosthetic paw and is doing well.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 3, 2023