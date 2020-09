Florin Burcea, în vârstă de 35 de ani, are două joburi. Unul la centrul de copii şi juniori al clubului Dinamo și altul de curier. Bărbatul a avut un accident la o vârstă fragedă și a rămas fără ambele mâini.

Avea doar 13 ani când într-una dintre zilele în care a ieșit să joace fotbal, mingea a aterizat într-un post de transformare a curentului electric, iar prietenii săi l-au obligat să meargă să o ia. El a refuzat, însă, în cele din urmă, a intrat să recupereze mingea și s-a electrocutat, scrie cancan.ro.

„La 13 ani am fost electrocutat într-o centrală. Mi-au amputat mâinile. După un timp am început să fac lucruri și am ajuns să fac orice apoi.

Am terminat școala, am mers la facultate, din 2013 sunt căsătorit și am și o fetiță de patru ani. Acum am și al doilea job, livrez mâncare cu bicicleta pe care am luat-o de la un prieten”, a povestit concurentul.

Cătălin Scărlărescu a rămas impresionat când a auzit că bărbatul are două joburi.

„Pe bune?! Foarte tare! Este senzațional! Un sfert din țara asta nu vrea să muncească și el își ia două joburi”, a reacţionat juratul.

Accidentul în urmă căruia a rămas fără ambele mâini nu l-a împiedicat pe Florin Buricea să ducă o viață normală. Acum, a venit să le arate chefilor că pe lângă alte talente, el știe și să gătească foarte bine.

Florin a primit două cuţite şi va merge mai departe. Chef Dumitrescu a regretat la final că nu i-a oferit al treilea cuţit. Acesta a vrut ca preparatul să aibă și garnitură: „Chiar îmi pare rău acum pentru votul meu”.

Florin Buricea, delegatul lui Dinamo din Liga 4

Florin Buricea a lucrat ani de zile la magazinul oficial al clubului din Ștefan cel Mare, iar anul trecut el a primit o funcție în cadrul echipei de fotbal deținută de Nicolae Badea în Liga 4, CS Dinamo.

“Florin este delegatul echipei din Liga 4, CS Dinamo. Se ocupă de tot ce înseamnă pregătirea unui meci. Face foaia de joc cu cei care evoluează, participă la ședințele tehnice cu arbitrii și alte oficialități. Stă pe bancă în timpul jocurilor și ține legătura cu arbitrul de rezervă la schimbări. A lucrat și la magazinul oficial pe care-l deținea domnul Badea la stadion, dar de ceva vreme s-a închis din cauza unor probleme juridice. Badea a avut mereu grijă de Florin și l-a ajutat cu tot ce-a avut nevoie. Un băiat care a trecut prin multe încercări și care a fost mereu acolo când a fost nevoie de el”, spun cei din cadrul CS Dinamo.