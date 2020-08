Denis Petcu susține că a fost căutat și amenințat de Anaser Duduianu, care acum trăiește la Londra, într-un exil autoimpus, după ce a fost eliberat dintr-o închisoare din România. Vloggerul Petcu susține că Duduianu, văr primar cu Emi Pian, liderul clanului, ucis acum câteva zile, i-ar fi pretins „taxă pe amor”.

„În urmă cu câțiva ani de zile, am vorbit cu o fată pe Facebook, am ieșit de 2-3 ori, era iubita mea, ne înțelegeam, toate bune și frumoase. După o lună, două luni, eu m-am despărțit de acea fată pentru că nu ne-am mai înțeles. Până aici, nimic anormal. La o săptămână după ce m-am despărțit de ea, m-a sunat într-o seară și m-a întrebat dacă vreau să ne vedem, să ieșim pe afară. Am ieșit, deși nu ne împăcasem, îi era dor de mine, ceva de genul ăsta.

A doua seară primesc un telefon pe la ora 10. Numărul meu de telefon nu avea de unde să-l aibă decât de la acea fată. Eu, în perioada aia, apărusem într-un scandal la televizor cu Dan Bursuc, și eram cunoscut de toți oamenii. Fata aia, când era cu mine, în perioada aia, nu-l cunoștea pe el, nu avea nici o treabă. Eu i-am spus în seara aia… „nu mă mai suna, nu mă mai căuta, pentru că o să sun la 112”. Altă posibilitate nu aveam, eu nu sunt smardoi, trebuia să-i spun să pot să mă apăr”, și-a început povestea Vloggerul.

A ajuns să se pună în genunchi

Denis Petcu a mai spus că la scurt timp de la discuția avut cu fosta iubită, un amic al său a fost sunat de Anaser Duduianu. „Apoi îl sună pe un prieten de-al meu foarte cunoscut, nu vreau să-i dau numele că poate el nu vrea să intre în discuția asta… «Dom’le, cum dau și eu de Denis că uite ce a făcut, s-a dat la gagica mea…». A inventat o poveste de-asta ireală…. «Și vreau să vină într-o benzinărie să îl pun în genunchi și să-și ceară iertare» … Și ca să nu vă mai țin pe jar, este vorba despre Anaser Duduianu. Bănuiesc că-l știți cu toții. El m-a pus să stau în genunchi și să-mi cer iertare. Voi vă dați seama, nici dacă ești greșit față de Dumnezeu nu-ți ceri atâta iertare în genunchi”, a mai spus Petcu.

Anaser Duduianu a transmis un mesaj de război după moartea lui Emi Pian, și după ce fratele său a fost bătut cu bestialitate de un alt clan țigănesc, după ce a încercat să îl facă pe celebru manelist Florin Salam, să achite o taxă de protecție.