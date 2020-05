În luna februarie, George Burcea, soțul Andreei Bălan, a fost prins la volan sub influența drogurilor, motiv pentru care i s-a deschis un dosar penal.

După demararea anchetei, Andreea Bălan s-a separat de George Burcea, locuind împreună cu cele două fetițe ale ei.

În perioada de izolare, cântăreața a scos două piese muzicale prin intermediul cărora le-a transmis fanilor tot ceea ce simte în legătură cu această perioadă grea din viața ei.

Textele melodiilor au fiecare mesaje emoționante dar și au scos la iveală detalii importante care au dus la ruperea mariajului cu tatăl fetițelor sale. Și asta, pentru că multă lume s-a întrebat cqare este adevăratul motiv al divorțului de cel cu, care a re cele două fetițe.

Prin intermediul melodiilor sale, Andreea Bălan a scos la iveală informații importante despre mariajul eșuat cu George Burcea. Mai exact, ultima melodie lansată de Andreea Bălan, care se numește „Am crezut în basme” reflectă fix ideea despărțirii dintre ea George Burcea, dar și motivul care a dus la ruptură.

Andreea Bălan și-a pus pe muzică visurile spulberare pe care le-a avut în acest mariaj, sugerând că motivele divorțului dintre artistă și soțul său este minciuna.

„Eu am crezut în basme cu final fericit

Până am văzut că-n fiecare castel

E un Făt-Frumos ce a mințit,

Am crezut în povestea cu destin împlinit

Până am văzut că și destinul e-un drum cam abrupt

Dar eu nu l-am ocolit ✨” sunt câteva dintre versurile din noua melodie a Andreei Bălan.

Versurile ultimei piese muzicale a Andreei Bălan par a fi îndreptate către fostul partener de viață. Pentru filmările clipului, Andreea a folosit una dintre rochiile de mireasă de la nunta lor, potrivit cancan.ro