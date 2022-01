Postările pe rețelele de socializare pot să devină o armă. Atenție la filmulețele și pozele pe care le publicați

Toți internauții trebuie să aibă mare grijă atunci când postează pe rețelele de socializare filmulețe sau poze. Și asta pentru că ele se pot întoarce ca un bumerang de care nu vor mai putea scăpa. Chiar și în condițiile în care respectivele materiale vor fi șterse.

Mare atenție la ce postați pe rețelele de socializare, indiferent că este vorba despre filme sau poze

Conținutul pe care avem posibilitatea să îl eliminăm se șterge doar la suprafață, avertizează specialiștii cibernetici. De fapt, orice postare rămâne în arhiva rețelelor pe care le folosim, dar putem să ne trezim cu materiale personale preluate de alte platforme, dacă postările respective sunt publice, conform stirileprotv.ro.

82% dintre europeni și-ar dori să poată șterge definitiv conținut ce a fost postat în 2021 pe profilul lor de socializare. De asemenea, cei mai mulți dintre cei care vor să îndrepte din trecutul digital sunt cei din Generația Z, adică născuți după anul 1995.

„La viața mea am postat o grămadă de tâmpenii pe toate rețelele, din greșeală. Am devenit vlogger, fix din chestia asta, că postam chestiile pe Instagram, Facebook, TikTok, you name it. Și când m-am deșteptat mi-am dat seama că nu trebuia să le postez, în primul rând”, a spus un utilizator, conform sursei citate.

Ce spun specialiștii despre postările care sunt șterse

„Mi s-a întâmplat ceva simpatic acum o vreme. Voiam să mă duc la un interviu, la o companie. Pe vremea facultății aveam un blog și am postat ceva despre ei, și acum când să merg la interviu, mi s-a părut foarte ciudat. Nu am reușit să șterg, pentru că nu am reușit să găsesc parola”, a povestit Raluca Furtună, specialist în marketing.

Chiar dacă ștergem conținut de pe rețelele sociale, acesta nu este de fapt eliminat de tot, ne explică specialiștii. „În momentul în care eu am șters această postare ea a dispărut doar de la mine. Acum, informația că vreau să șterg postarea a plecat la Facebook și ei decid dacă șterg sau nu din arhiva lor. Companiile de tehnologie păstrează aceste poze, chiar și șterse, o perioadă nedeterminată, pe care nu o anunță și la rândul lor folosesc alte companii care folosesc structura de stocare și la rândul lor și ele trebuie să șteargă informațiile”, a explicat Dragoș Stanca, specialist digital media.

„Noi putem face o cerere către Google”

În timp ce Silviu Stahie, specialist în securitate informatică Bitdefender, a notat: „Mai este o problemă, faptul că multe persoane își țîn conturile de socializare deschise. Ele nu sunt închise. Doar pentru vizualizarea între prieteni, de exemplu, sunt publice, și există, la fel, o sumedenie de companii care adună genul acesta de date din porturi deschise.

Noi putem face o cerere către Google, să spunem că nu mai vrem să apărem în rezultate atunci când ne caută cineva, dar asta nu schimbă cu nimic faptul că sunt alte motoare de căutare care au indexat aceeași informație.”