Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, Carmen terminase tura și aștepta autobuzul pentru a merge acasă. La un moment dat, atenţia i-a foat atrasă de niște ţipete şi de imaginea unui bărbat căzut la pământ, cu hemoragie în zona capului.

Intervenția salvatoare a fetei de 20 de ani

„Am auzit niște țipete, iar în spatele meu am observat un bărbat căzut la pământ, cu hemoragie în zona capului. Oamenii din jur spuneau că ar fi avut o altercație cu un alt bărbat.

Victima, un bărbat de aproximativ 50 de ani, era inconștientă și avea pulsul foarte slab.

„Am sunat imediat la 112, le-am spus că sunt voluntar la ISU și, până la sosirea echipajelor, voi face tot ce pot pentru a-l menține în viață. Deoarece nu aveam nimic la îndemână, am făcut semn unei mașini să oprească și i-am cerut doamnei care se afla la volan trusa de prim ajutor. Așa am reușit să îi opresc hemoragia bărbatului. Apoi, l-am poziționat astfel încât să nu sufere alte leziuni.

După câteva minute, victima și-a recăpătat ușor conștiența și a întrebat ce s-a întâmplat.

– Vă rog să nu faceți mișcări bruște! În afară de zona capului, mai simțiți durere în altă parte a corpului?

– Nu îmi dau seama! Dar de ce am bandaj la cap?

– Ați suferit o lovitură la cap. Rămâneți câteva minute în poziția asta. Colegii de la SMURD sunt pe drum.

Echipajul SMURD a sosit imediat la fața locului, iar Carmen le-a oferit datele cu privire la starea bărbatului.

– Mulțumim frumos, Carmen! Ne vedem mâine la unitate! Uite niște dezinfectat să te cureți pe mâini.

După plecarea ambulanței, Carmen s-a curățat de sângele pe care îl avea pe mâini în urma îngrijirii bărbatului. A strâns tot ce era murdar și le-a împachetat pentru a le arunca, așa cum a învățat.

În liniștea așternută în jurul său, a simțit o mână pe umăr. Carmen s-a întors, iar în spatele său era femeia care i-a oferit trusa de prim ajutor.

-De la dumneavoastră am trusa medicală, nu? Promit că mâine vă aduc una nouă. Am și uitat să vă mulțumesc!

– Bravo, Carmen! Așa am auzit la colegii tăi de la SMURD că te cheamă. Nu pentru trusă te-am deranjat. Eu vreau să îți mulțumesc! E deja târziu și autobuzul poate mai întârzie. Îmi dai voie să te conduc eu acasă?

Te felicităm, Carmen!

Carmen este o tânără̆ în vârstă de 20 de ani, elevă a Școlii Postliceală “Gheorghe Marinescu” din Târgu-Mureș. Atunci când termină cursurile și în zilele ei libere, Carmen se dedică în totalitate pentru salvarea semenilor. Îmbracă̆ combinezonul roșu și se alătură colegilor ei de pe echipajele de prim ajutor.

Te felicităm, Carmen! Iar pe această cale, o felicităm și pe doamna care a dat dovadă de spirit civic și omenie!

Din fericire, există și momente în care putem fi uniți în sprijinul celui aflat în nevoie!”, ae arată pe pagina de Facebook a Ministerul Afacerilor Interne.

Postarea a strâns o mulțime de like-uri, mulți români felicitând-o pe fata pentru bunatatea și competența sa.