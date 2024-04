Social Poșta Română oferă un nou serviciu. De miercuri a intrat pe piața imobiliară







Poșta Română a intrat pe piața imobiliară și anunță. Directorul instituției a anunțat că sunt de închiriat spaţii comerciale, apartamente, birouri şi terenuri. Așadar, începând de miercuri Poșta Română oferă un nou serviciu, potrivit directorului instituției.

Valentin Ştefan a organizat, miercuri, o conferinţă de presă online, cu ocazia lansării portalului imobiliar al companiei. Portalul pune la dispoziţie celor interesaţi o selecţie extinsă de spaţii comerciale, apartamente, birouri şi terenuri deţinute de companie, disponibile pentru închiriere.

Poșta Română oferă un nou serviciu. De miercuri a intrat pe piața imobiliară

Poșta Română a anunţat, miercuri, lansarea portalului imobiliar al companiei şi a precizat că din cele 1.000 de proprietăţi aflate în circuitul liber, jumătate urmează să fie valorificate prin acest site. El a mai anunţat că veniturile din închirieri şi valorificări imobiliare sunt în creştere de 70%.

„În Compania Naţională Poşta Română pe partea aceasta de infrastructură imobiliară nu a existat o valorificare la adevăratul potenţial. În companie avem undeva spre 2.000 proprietăţi de diferite valori, clădiri, terenuri, clădiri şi terenuri sau de altă natură, dintre care cam 1.000 sunt utilizate de companie şi 1.000 le avem în circuitul liber.

Dintre aceste 1.000 care sunt neutilizate, jumătate încercăm le valorificăm prin acest site. Am înfiinţat o structură specializată în luna martie a anului trecut. Am înfiinţat-o formal în ianuarie, dar a devenit operaţională în luna martie anului trecut şi în anul acesta am reuşit să creştem cu aproximativ 70% veniturile din închirieri şi valorificări de imobiliare”, a declarat Valentin Ştefan.

Poșta Română. Sursa foto: Facebook

Valentin Ştefan: Suntem o companie comercială, trebuie să urmărim profitul

Valentin Ştefan a mai afirmat că o problemă cu care s-au confruntat a fost legată de faptul că cei interesaţi de spaţiile Poştei Române sperau ca preţul să fie mic.

Poșta Română. Sursa foto: imobiliare.posta-romana.ro.

„Să ştiţi că cea mai mare problemă a fost când ne-am lovit de acest stereotip că atunci când un client sau o persoană interesată de spaţiile Poştei vine la companie atunci trebuie să fie un chilipir. Şi erau foarte surprinşi posibilii chiriaşi că noi negociam, evident, nu doar preţul pieţei, dar dacă exista interes chiar creştea semnificativ peste preţul pieţei.

Şi ne-am lovit de acest stereotip că Poşta Română închiriază la preţuri mici sau la preţuri de dumping. Şi încercăm să schimbăm această percepţie, lumea şi posibilii clienţi să înţeleagă că suntem o companie comercială, trebuie să urmărim profitul şi vorba aceea: frate, frate, dar brânza e pe bani”, a concluzionat directorul companiei Poşta Română.