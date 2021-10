Posibilii înlocuitori ai lui Rădoi la Națională. FRF întocmește lista. Sunt liberi de contract

La finalul partidei din Ghencea, selecționerul Mirel Rădoi a anunțat că se va despărți de echipa națională după meciurile cu Islanda și Liechtenstein.

În acest moment, opțiunile Federația Română de Fotbal sunt destul de limitate. Antrenori precum Dan Petrescu, Gică Hagi, Marius Șumudică sau Mircea Lucescu sunt greu de adus, fiind implicați în proiecte la echipe importante. Cel mai probabil, FRF, în cazul în care Rădoi va rămâne ferm pe poziție, se va orienta către un antrenor liber.

Lista tehnicieni români care pot lua locul lui Rădoi

În acest moment, pe lista tehnicienilor români fără contract se află nume importante, care ar putea deveni variante pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi.

Ladislau Boloni este liber de contract și a mai antrenat naționala între 2000 și 2001. Și Victor Pițurcă este liber de contract Are un titlu național, Cupa și Supercupa României cu Steaua, calificare Euro U21 1998 + România A la Euro 2000 (demis chiar înainte de turneul final) și 2008.

Cosmin Olăroiu este liber de contract din februarie și chiar a fost recomandat, luni, de Rădoi ca posibil succesor.

„Nu aș putea recomanda pe cineva în locul meu, dar cred că în afara de Olăroiu nu poate fi altcineva. Trebuie să îl întrebați pe el dacă vine. Glumesc. Eu mi-aș dat nota 5, că am trecut clasa. Nu am rămas repetent”, a spus Rădoi.

Dacă Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță nu vor putea convinge un antrenor cu experiență să preia echipa națională, FRF ar putea încerca o numire surpriză și să-i propună postul lui Adi Mutu sau Costel Gâlcă, tot liberi de contract.

„Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situația mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federației să vină cu un contract. Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreți să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Nu are rost să mai discutăm. Mă știți. Dacă am zis așa, așa rămâne. Nu mă interesează.

Dacă Rădoi se ține de cuvânt, din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor.