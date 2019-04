Locuri de muncă NOI pentru români! Una dintre cele mai bogate țări și-a deschis porțile. Salarii de 5,000 de euro

Elveția, una dintre cele mai bogate țări europene, va renunțat definitiv la restricțiile pe piața muncii pentru români și bulgari odată cu intrarea în luna mai.





Anunțul liberalizării pieței muncii a fost făcut, în noiembrie 2019, de preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Alain Berset, aflat într-o vizită oficială în România. „Am fost bucuros sa aflu ca discutiile in societatea elvetiana nu ca nu sunt negative, ci pozitive despre romanii care sunt si s-au integrat acolo si putem sa bifam aceasta chestiune intre tarile noastre ca o chestiune rezolvata bine, pozitiv", a spus Iohannis, in conferinta comuna cu Berset. "Am dorit sa aflu parerea dlui presedinte, am dorit sa stiu mai in profunzime care a fost motivatia acestei reveniri la un contingent si cum e real vazuta comunitatea de romani din Elvetia. Elvetia, din motive pur tehnice, a trebuit sa revina la, hai sa nu-i spunem restrictie.... contingente. Mi s-a confirmat ca de la sfarsitul lunii mai 2019 nu va mai exista nicio restrictie", a ma adăugat Președintele României.

Salariul mediu în Elveția este in jur de 5.500 - 6.000 de euro, în funcție de industrie. Cele mai mari venituri medii le au angajații din industria farmaceutică – 10.000 de franci elvețieni pe lună, urmată de asigurări, industria IT și servicii financiare, domenii în care se câștigă peste 9.000 de franci pe lună. La polul opus, sunt salariile din serviciile HR – 4.000 de franci pe lună, HoReCa – 4.300 de franci pe lună și retail – 4.700 de franci pe lună. În construcții se câștigă în jur de 5.500 de franci pe lună, iar o asistentă poate primi între 4.000 și 6.000 de franci. Deși salariile pot părea mari, este important de subliniat și faptul că Elveția are unul dintre cele mai ridicate costuri ale vieții din Europa.

