Victor Ponta îl susține pe Klaus Iohannis: „Eu mă duc la referendum”

Președintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminică la B1 TV, că va participa la referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis.





Victor Ponta a declarat că, deși va participa, nu va face campanie pentru referendum, fiind de părere că nu va exista o finalitate.

El a mai spus că o bună întrebare pentru referendum ar avea ca subiect interzicerea pe o perioadă de timp persoanelor condamnate definitiv la ocuparea funcțiilor de președinte, parlamentar, ministru etc.

„Cred că se ratează o ocazie. Eu am spus că vreau să votez la referendum, dar vreau o întrebare despre care să simt că schimbă ceva de a doua zi. Am dat exemplu: dacă sunteți de acord ca o persoană condamnată să nu mai ocupe vreme de 5 sau 10 ani funcția de președinte, ministru, parlamentar etc.. Dacă era așa, înțelegeam și puneam ștampila pe ”da”. Asta înțelegea orice om.

Dacă ai un rezultat într-un referendum în care milioane de oameni spun că cel condamnat nu poate ocupa 5 sau 10 ani o funcție, atunci asta avea efect de a doua zi. De asta spun că e o oportunitate pierdută.

Eu mă duc la referendum, dar nu vreau să vă păcălesc: să nu vă închipuiți că o să fac campanie pentru ceva ce nu văd să aibă o finalitate”, a declarat Victor Ponta, la B1 TV.

Anunt important despre LOTO 6 din 49! Ce se intampla azi!

Pagina 1 din 1