Dragnea, sabotorul PSD! CINE L-A TRIMIS să distrugă partidul? SCENARIU-BOMBĂ lansat în politica din România

După mitingul care a avut loc la Iaşi organizat de PSD, în data de 9 mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, Ponta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care spune că Dragnea „a mai bătut un cui în sicriul politic al PSD!”. Ponta îl acuză pe Dragnea că distruge partidul pe care-l conduce





„De ziua Europei - romanii au sarbatorit! Pentru ca suntem romani europeni! Prin dementa, megalomanie, aroganta si agresivitatea comportamentului sau la mitingul de la Iasi - Liviu Dragnea a mai batut un cui in sicriul politic al PSD!

Imi pare rau pentru membrii si simpatizantii de buna credinta - dar acum este evident pentru orice om ca Dragnea a fost trimis de Basescu la PSD ca sa il distruga/ va face de rusine in fiecare zi pe toti cei care ati crezut in minciunile lui - si faptul ca nu faceti nimic sa il opriti nu este nici de inteles nici de scuzat! Dragnea distruge PSD - in acelasi timp ajuta ca ProRomania sa ramana singurul reprezentant al social democratilor moderni si europeni din Romania!”, a scris Ponta pe Facebook.

Susținătorii PSD au început să vină în centrul orașului încă de la ora 14.00, iar până la începutul mitingului se strânseseră în jur de 8.000 de oameni acolo. Mitingul organizat de PSD la Iași nu a fost lipsit de incidente. În timp ce întreaga Piață Unirii era ocupată de susținători ai social-democraților, pe margine și pe străzile adiacente s-au strâns mii de protestatari care au scandat împotriva partidului de la guvernare.

Sursa foto

Curs VALUTAR, 11 mai! Surpriza URIASA inainte de weekend! Cat costa EURO azi

Pagina 1 din 1