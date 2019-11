Membrii unei organizaţii Pro România vor să treacă, cu toții, la USR, iar decizia a fost anunțată public, pe Facebook. Liderul filialei, Vlad-Pantelimon Peiu, explică de ce a ajuns în acest punct: nu se mai regăsește în doctrina promovată de Ponta.

”Când am demarat proiectul Pro România la Târgu Neamţ, mi-am pus foarte multă speranţă în şansa noastră, a tinerilor, de a face o politică altfel. O politică mai curată, în care cetăţeanul şi necesităţile lui să fie în prim plan şi nu interesele meschine ale unora sau altora. Colaborarea noastră în limitele trasate de la Bucureşti de către Victor Ponta, care pare că şi-a pierdut complet minţile şi orice urmă de bun simţ, nu mai poate continua”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.

Mai mult, Peiu a afirmat că, după discuțiile cu colegii de partid, au decis să plece ”in corpore”. Deja a început negocierile cu USR.

”În urma consultărilor pe care le-am avut cu colegii mei, echipa Pro România Târgu Neamţ a decis să aleagă un alt drum, aceasta însemnând fie un alt partid, fie o construcţie nouă, de la zero. Nu vă ascund faptul că am avut o întâlnire cu reprezentanţi ai USR. Am purtat unele discuţii în urma cărora am vrut să vedem dacă putem construi împreună ceva la Târgu Neamţ, pe un set de valori comune şi cu o orientare aşa cum ne dorim – pe cetăţean, oraş şi proiecte benefice”, a mai scris, pe Facebook, Vlad-Pantelimon Peiu.

