Dezastru pentru Ponta înainte de alegeri. Peste 600 de demisii înregistrate

Partidul condus de Victor Ponta a pierdut mai mulți membri într-o singură zi. Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, împreună cu 600 de membri ai partidului și-au dat demisia miercuri, a anunțat acesta printr-un comunicat de presă.





Demisia lui Stroescu a venit în urma numirii la conducerea filialei a fostului președinte al PSD Mehedinți, Adrian Duicu.

„Asistăm în aceste zile la transformarea Pro România într-un PSD mai mic, o anexă a acestui partid. Cooptarea în rândurile formațiunii politice a foștilor baroni locali ai PSD-ului nu face decât să conducă automat la îndepărtarea membrilor onești și demni ai partidului, căci, Pro România s-a îndepărtat de la obiectivele declarate ale unei construcții politice noi”, se arată în comunicatul trimis de Cornel Stroescu, potrivit realitateademehedinti.ro.

El a arătat că 600 de membri au hotărât să părăsească formațiunea condusă de Victor Ponta din același motiv.

„Nu am cerut nimănui să mă urmeze și să își prezinte demisia, dar echipa pe care am avut-o alături a demonstrat că împărtășește aceleași principii ca și mine, iar în acest moment s-au înregistrat peste 600 de demisii ale membrilor Pro România din Mehedinți. Am refuzat să fim refugii pentru traseiștii politici aflați în căutarea unui nou loc călduț în Parlamentul României. Locul lor, nu mai este acolo”.

Fostul președinte al PSD Mehedinți, ADrian Duicu, a fost condamnat în 2017 de Curtea de Apel București la un an și şase luni închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru că l-ar fi susţinut în funcţie pe şeful Poliţiei la IGPR.

Astfel, fostul şef al CJ Mehedinţi a fost găsit vinovat de „folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane Achitări pe bandă Duicu a fost achitat pentru trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, trei infracţiuni de folosire a influenţei şi autorităţii de o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid politic în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite, două infracţiuni de dare de mită, două infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.

