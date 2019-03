Victor Ponta apără onoarea soției sale, Daciana, după atacul lui Maria Grapini. Scandal pe tema unui vot.

Victor Ponta sare în apărarea soției. După un vot în Parlamentul European dedicat transportului internațional, care afectează șoferii români, Maria Grapini a acuzat-o pe Daciana Sârbu că a votat împotriva intereselor României.





Victor Ponta a simțit nevoia să intervină în scandalul politic de clanșat de Maria Grapini, cu o postare extrem de lungă și dură.

"Nu am intervenit niciodata in modul in care Daciana si-a exprimat votul in toata perioada in care a fost europarlamentar ( Daciana gandeste si decide cu mintea ei - nu a mea / si nu are nevoie sa ii scriu sau sa ii sugerez eu interventiile ) ! Zilele acestea am aflat insa ca Daciana a votat ( si va vota si maine ) in favoarea transportatorilor romani! Pentru ca este convinsa - asa este corect! Nu ma deranjeaza si nici nu ma mai mira minciunile platite in presa de Dragnea din milioanele de euro de la Buget / nici nu ma mira faptul ca in batalia cu mine se arunca cu mizerii in familia mea ( m-am obisnuit din vremea lui Basescu - cei de azi fac la fel , folosesc aceleasi metode , desi se anuntau ca luptatori “antibasisti” ) / - sunt trist insa cand vad aceste minciuni si mizerii propagate de o persoana pe care o consideram decenta, o adevarata banateanca serioasa - o persoana pe care am numit-o ministru si ulterior am propus-o europarlamentar ( si care acum fura voturi in Parlamentul European si se preteaza la orice ticalosie ca pret pentru reinscrierea pe lista PSD) - inca o lectie de viata dureroasa dar utila : despre oameni si neoameni! Ps - rog oamenii de buna credinta sa nu se mai lase ( a cata oara?) mintiti si manipulati de Dragnea si hotii lui!", a scris Victor Ponta.

Reacția lui Victor Ponta plecase de la declarația europarlamentarului PSD Maria Grapini.

”În această seară, am venit foarte tristă pentru că, din cauza a trei voturi, a trei români, am pierdut moțiunea pentru transportul internațional și riscăm să scoatem transportatorii români din transportul internațional. Noi am pregătit o moțiune să scoatem de pe lista de vot pachetul pe mobilitate pentru că s-a încălcat un regulament. Două din rapoarte n-au fost votate în Comisia TRAN și s-a vrut să se meargă direct în plenară. Ne-am străduit în 24 de ore să strângem semnături și, în această seară, două voturi ne-au lipsit ca să trecem moțiunea și acele două voturi le-am pierdut din cauza d-lui Cristian Preda, doamnei Daciana Sârbu și d-lui Traian Ungureanu. Au fost 154 la 156, măcar două voturi dacă aveam, trecea. Acum stăm toată noaptea să lucrăm la amendamente. E de nesuportat situația aceasta!” a spus europarlamentarul Maria Grapini, la Antena 3.

Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, a postat imediat pe FB o explicație:

"Am sustinut din start demersul transportatorilor romani in dezbaterea din Parlamentul European privind pachetul Mobilitate. Alaturi de colegi de la mai multe grupuri politice, am cerut ca acest pachet legislativ sa nu fie votat in aceasta legislatura si am fost co-semnatara mai multor amendamente in acest sens. Votul meu a fost inregistrat in favoarea amanarii deciziei - deci in interesul transportatorilor romani (o eroare initiala a fost rectificata imediat). Cand acest pachet legislativ va fi supus votului plenului, eu voi vota pentru respingerea lui."

