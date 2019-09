Victor Ponta a afirmat luni seară, la postul B1tv, că România nu mai este un stat puternic, și că trebuie reconstruit un stat care nu mai există.

„Un stat puternic, care protejează cetățenii, nu mai există. România este singura țară din lume care nu are ministru de interne. Aici este un sistem care nu funcționează, România era o țară sigură, eu am mers cu cheia de gât la școală.Eu cred că trebuie să iei niște decizii și să stabilești niște priorități. Folosești serviciile ca să lupti împotriva crimei organizate? Răspunsul meu a fost da. Au fost tot felul de apărători ai infractorilor care s-au supărat când am zis asta. Problema este ca sistemul să functioneze și aceste nenorociri să fie predictibile”, a sps Ponta.

Ponta a susținut din nou ideea că s-a bucurat ca în anul 2014- 2015, interlopii și șefii clanurilor erau băgați la închisoare, în ciuda criticilor care i s-au adus pentru această declarație.

Ponta mai crede că dacă exista un protocol de colaborare între SRI, SIE și Poliția Română , se puteau monitoriza persoanele care intră în țară. ,, SRI ul a fost scos din Protocol, SIE se ocupă de străinătate, Ministerul de Interne nu are șef. Fără acest protocol o să ne plângem tot timpul că există nenorociri în țară ” spus Victor Ponta.

