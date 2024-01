Operațiune neobișnuită. Pompierii n-au putut scoate o femeie din toaleta de 125.000 de euro

Pompierii n-au putut scoate o femeie din toaleta de 125.000 de euro. Într-o toaletă publică de ultimă generație din fața gării din Immenstadt, ușa glisantă complet electronică nu s-a mai deschis. Femeia de 33 de ani a fost așadar închisă în toaleta de 125.000 de euro.

Pompierii au avut o misiune foarte grea

Pompierii au fost chemați marți seara pentru o intervenție neobișnuită. Într-o toaletă publică de ultimă generație din fața gării din Immenstadt, ușa glisantă complet electronică nu s-a mai deschis. Echipei de intervenție i-a luat ceva timp până a găsit o soluție pentru a o scoate de acolo.

Însoțitorul femeii a sunat la numărul de urgență când a văzut că partenera sa nu mai iese din toaleta publică. Când au ajuns, pompierii s-au văzut depășiți de problemă:

„Nu am știut cum să intrăm, ușa se deschide și se închide electric, acum era blocată. Am fi putut să încercăm să o deschidem cu forța, dar nu am vrut să stricăm nimic”, a spus comandantul departamentului de pompieri Immenstadt, Thomas Keck, pentru Allgaeuer Zeitung.

Femeia trebuia să fie salvată din toaletă prin trapa de pe acoperiș

Femeia era bine și nu exista niciun pericol pentru tânăra de 33 de ani. Așa că femeia a fost apoi salvată din containerul de toaletă ultramodern cu o scară printr-o trapă de pe acoperiș. Nu este clar de ce ușa toaletei nu a mai putut fi deschisă.

Nu este clar de ce ușa toaletei cu autocurățare nu a mai putut fi deschisă. Pompierii au blocat ulterior toaleta pentru a nu exista riscul ca o altă persoană să rămână blocată.