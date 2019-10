Ion Casian, bărbatul care a îngrijit-o de-a lungul ultimilor ani de viață, a avut grijă să facă pomana de șase luni a creatoarei de modă, eveniment la care, evident, l-a invitat să participe și pe Cătălin, fiul Zinei Dumitrescu.

„Normal că i-am făcut pomana de șase luni doameni Zina Dumitrescu. Nu aș fi putut altfel, este o femeie la care am ținut foarte mult, am învățat enorm de multe de la ea. Da, am făcut-o pe banii mei, aici, la azilul nostru. Așa cum a era și normal, l-am invitat și pe Cătălin, fiul doamnei Zina, la pomană. I-am trimis un mesaj în care i-am dat toate detaliile”, a spus Ion Casian.

Doar că răspunsul la invitația pentru pomana Zinei Dumitrescu pe care l-a primit Ion Casian de la fiul creatoarei de modă a fost unul care l-a șocat.

„După ce i-am trimis mesaj, Cătălin mi-a răspuns. Și mi-a spus ceva de genul: Nici nu am de gând! Am mesajul… Am rămas interzis. Înțeleg că nu au fost foarte apropiați, că nu se înțelegeau bine, dar asta pare ură”, a mai spus Ion Casian.

„Am făcut o pomană, am chemat preotul, a sfințit bucatele de pe masă, am adus colivă, totul așa cum se cuvine. Asta este, la pomană au fost doar cei de la cămin, nimeni altcineva, deși s-au trimis și alte invitații”, a mai spus Ion Casian.

Ultimii ani din viaţă, Zina Dumitrescu i-a petrecut într-un cămin de bătrâni din localitatea Ghermănești. La vârsta de 82 de ani, Zina a murit pe data de 28 martie, în jurul orei 15.

De când a primit vestea că fiul ei, Cătălin, se va întoarce din Elveţia ca să o vadă, Zina Dumitrescu a fost tare fericită, iar întâlnirea lor a fost una plină de bucurie.

Regulat, Zina Dumitrescu era vizitată de „fetele ei”, așa cum le numește ea, toate vedete cu greutate în lumea showbiz-ului românesc: Valentina Pelinel, Dana Săvuică sau Romanița Iovan, iar zilele ei de naștere erau marcate, așa cum se cuvine, la azilul din Snagov în care își trăia bătrânețea Zina Dumitrescu.

Zina Dumitrescu a fost incinerată după ce a murit, la insistențele fiului ei, Cătălin, acesta din urmă susținând că aceasta ar fi fost ultima dorință a creatoarei de modă, potrivit wowbiz.ro

