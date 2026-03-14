EVZ Special

Polonezul care a avut grijă de mamele Capitalei. A fost medic, edil și străbunic al unui Președinte al Poloniei

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Lucian Skupiewski este un nume pe care istoria Capitalei și-l amintește cu respect. A fost medic, edil și patriot român, chiar dacă era născut în Polonia și era polonez de generații.

Lucian Skupiewski - originea și venirea în România

Nobilul polonez Jozef Julian Belina-Skupiewski era patriot. Insurecția anti-rusă din 1863 a fost înăbușită de Rusia și, evident, partizanii acesteia au fost arestați, în timp ce nobilii polonezi au fost persecutați. Acest nobil era deja căsătorit în Polonia, i se născuse și un fiu, Lucian Skupiewski, la Varșovia, la 8 ianuarie 1876.

Tatăl lui Lucian, împreună cu mama lui Lucian și ceilalți membri ai familiei au venit la București. Lucian Skupiewski va studia la Liceul Gheorghe Lazăr din Capitală. Pasionat de Medicină, va urma Facultatea de Medicină din București, unde se va specializa pe Obstetrică-Ginecologie. Va deveni Doctor în Medicină în anul 1902.

Lucian Skupiewski - o viață dedicată mamelor din Capitală

Lucian Skupiewski a studiat și a practicat și Chirurgia. A fost, la Spitalul Filantropia, asistentul marelui profesor medic Constantin I. Angelescu.  Îl găsim pe medicul Lucian Skupiewski în 1916 ca organizator al sistemului medical de campanie în apropierea Capitalei. A acceptat, ca medic, să rămână în București, ocupat de Puterile Centrale. A revenit la Filantropia unde l-a suplinit pe Profesorul Ernest Juvara, rudă cu marele istoric Neagu Djuvara.

Insula Poveglia din laguna Veneției ascunde o istorie întunecată și a devenit unul dintre cele mai misterioase locuri din Italia
Viața la bordul unui iaht de lux. O fostă angajată dezvăluie adevărul despre milionari: Pentru ei, verigheta devine doar un accesoriu
A organizat „Refugiile lehuzelor sărace”, a organizat  Maternitatea din Calea Griviței pe care a condus-o ca director. A reușit să creeze 45 paturi. Maternitatea a funcționat până la bombardarea ei de către americani pe7 mai 1944.

Sursa foto: Wikipedia

A fost străbunicul matern al unui Președinte și al unui Prim Ministru al Poloniei

Președintele polonez Lech Kaczynski și Premierul polonez Jaroslav Kaczynski sunt strănepoții doctorului Lucian Skupiewski. El și soția sa Zofia Skupiewski au avut o fiică pe nume Kornelia Skupiewska. Ea a fost căsătorită cu un colonel,  Wincenty Jasiewicz, decedat în 1941.  Fiica lor  Jadwiga Jasiewicza s-a căsătorit cu Rajmund Kaczyński. Ei au fost părinții lui Lech Kaczynski și Jaroslav Kaczynski.

Președintele polonez Lech Kaczynski a decedat în accidentul aviatic de la Smolensk din 10 aprilie 2010. Devenise Președintele Poloniei pe listele Partidului PiS (Dreptate și Justiție) de orientare conservatoare, euro-sceptică, suveranistă în anul 2005.

Lucian Skupiewski a fost Primar General al Capitalei în perioada februarie-aprilie 1923. După 1930, s-a aflat printre prietenii Regelui Carol al II-lea. Medicul Lucian Skupiewski a murit pe 10 martie 1949, urna cu cenușa sa fiind înhumată la Cimitirul Bellu Catolic din București. Așadar, medicul polonez a trăit și a muncit ca un român adevărat.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Insula Poveglia din laguna Veneției ascunde o istorie întunecată și a devenit unul dintre cele mai misterioase locuri...
23:42 - Viața la bordul unui iaht de lux. O fostă angajată dezvăluie adevărul despre milionari: Pentru ei, verigheta devine d...
23:30 - Polonezul care a avut grijă de mamele Capitalei. A fost medic, edil și străbunic al unui Președinte al Poloniei
23:20 - Rapid a învins pe Dinamo și este noul lider al SuperLigii
23:09 - Laszlo Balint pleacă de la Oțelul Galați după înfrângerea cu Csikszereda: A fost ultimul meu meci
22:55 - Scutaru amenință lumea intrelopă cu dezvăluiri. Se dă de partea Caranilor

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Proiecte speciale