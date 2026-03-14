Polonezul care a avut grijă de mamele Capitalei. A fost medic, edil și străbunic al unui Președinte al Poloniei

Lucian Skupiewski este un nume pe care istoria Capitalei și-l amintește cu respect. A fost medic, edil și patriot român, chiar dacă era născut în Polonia și era polonez de generații.

Nobilul polonez Jozef Julian Belina-Skupiewski era patriot. Insurecția anti-rusă din 1863 a fost înăbușită de Rusia și, evident, partizanii acesteia au fost arestați, în timp ce nobilii polonezi au fost persecutați. Acest nobil era deja căsătorit în Polonia, i se născuse și un fiu, Lucian Skupiewski, la Varșovia, la 8 ianuarie 1876.

Tatăl lui Lucian, împreună cu mama lui Lucian și ceilalți membri ai familiei au venit la București. Lucian Skupiewski va studia la Liceul Gheorghe Lazăr din Capitală. Pasionat de Medicină, va urma Facultatea de Medicină din București, unde se va specializa pe Obstetrică-Ginecologie. Va deveni Doctor în Medicină în anul 1902.

Lucian Skupiewski a studiat și a practicat și Chirurgia. A fost, la Spitalul Filantropia, asistentul marelui profesor medic Constantin I. Angelescu. Îl găsim pe medicul Lucian Skupiewski în 1916 ca organizator al sistemului medical de campanie în apropierea Capitalei. A acceptat, ca medic, să rămână în București, ocupat de Puterile Centrale. A revenit la Filantropia unde l-a suplinit pe Profesorul Ernest Juvara, rudă cu marele istoric Neagu Djuvara.

A organizat „Refugiile lehuzelor sărace”, a organizat Maternitatea din Calea Griviței pe care a condus-o ca director. A reușit să creeze 45 paturi. Maternitatea a funcționat până la bombardarea ei de către americani pe7 mai 1944.

Președintele polonez Lech Kaczynski și Premierul polonez Jaroslav Kaczynski sunt strănepoții doctorului Lucian Skupiewski. El și soția sa Zofia Skupiewski au avut o fiică pe nume Kornelia Skupiewska. Ea a fost căsătorită cu un colonel, Wincenty Jasiewicz, decedat în 1941. Fiica lor Jadwiga Jasiewicza s-a căsătorit cu Rajmund Kaczyński. Ei au fost părinții lui Lech Kaczynski și Jaroslav Kaczynski.

Președintele polonez Lech Kaczynski a decedat în accidentul aviatic de la Smolensk din 10 aprilie 2010. Devenise Președintele Poloniei pe listele Partidului PiS (Dreptate și Justiție) de orientare conservatoare, euro-sceptică, suveranistă în anul 2005.

Lucian Skupiewski a fost Primar General al Capitalei în perioada februarie-aprilie 1923. După 1930, s-a aflat printre prietenii Regelui Carol al II-lea. Medicul Lucian Skupiewski a murit pe 10 martie 1949, urna cu cenușa sa fiind înhumată la Cimitirul Bellu Catolic din București. Așadar, medicul polonez a trăit și a muncit ca un român adevărat.