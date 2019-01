Caz ȘOCANT la Suceava. Doi POLIȚIȘTI au fost TOCAȚI cu PARUL de Anul Nou

Ei au fost atacați din senin și loviți cu bâtele de niște cetățeni de etnie romă, recidiviști, la Păltinoasa, județul Suceava





O patrulă formată din șeful de post din Păltinoasa și o polițistă a facut semnal de oprire unei masini aflate in trafic. Soferul nu a oprit decat dupa cateva sute de metri, iar politistii au banuit ca acesta este sub influenta alcoolului, solicitandu-i sa vina cu ei la autospeciala. In zona au aparut insa mai multi tigani, rude ale celor din masina, si a inceput un adevarat scandal, in timpul caruia unul dintre politisti a fost lovit cu parul in plina figura. De asemenea, se pare ca si femeia politist a fost lovita in zona capului. Politistul lovit a folosit pistolul din dotare, tragand mai multe focuri de arma in aer si unul spre tiganul care l-a atacat, acesta fiind atins usor de un glont. Echipajul de politisti a solicitat prin statie interventia mascatilor. La sosirea trupelor de interventie, toti scandalagii au fost ridicati si dusi la sediul politiei, pentru a fi cercetati pentru ultraj, informează ziarul Obiectiv de Suceava.

