Scandal monstru în Poliţie. Comisar anchetat de DNA. Samsar de maşini şi şef la Poliţia Rutieră

Comisarul Sergiu Anton, sef al Serviciului Politie Rutierã Vaslui este cercetat de Direcţia Naţionalã de Anticorupţie (DNA), sub acuzarea că împreună cu fosta soţieau organizat un târg de maşini, să vândă mai multe autovehicule. Timp de un an de zile, comisarul a fost interceptat iar acum este urmărit penal de anchetatorii DNA. Cu toate acestea, atât comisarul cât şi fosta sa soţie, cate la rândul ei conduce o televiziune din Iaşi, susţin că Anton este nevinovat.





În prezent, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui, Anton nu mai este activ, fiind pus la dispoziţia comandantului, potrivit vremeanoua.ro

„Acesta este pus la dispozitia comandantului, pentru cã împotriva sa s-a început urmãrirea penalã de cãtre DNA Iasi, având statut de inculpat. Statutul politistului prevede ca în astfel de situatii, pânã la finalizarea cercetãrilor, sã fie pus la dispozitia comandantului”, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

În locul comisarului Sergiu Anton a fost numit comisarul George Sava, şeful Biroului Politiei Rutiere Bârlad.

Fosta soţie a lui Anton susţine că acesta este nevinovat iar vânzările s-au făcut în familie.

„Este vorba despre acte de comert, dar toate masinile care au fãcut obiectul cercetãrii, de fapt le-am schimbat noi, în familie. Au fost chemati martori, inclusiv artisti din Moldova cu care am avut discutii telefonice, dar care nu aveau nicio legãturã cu dosarul. Eu sper sã îl scoatã de sub urmãrire penalã, pentru cã este nevinovat. Martorii au declarat cã nu s-a fãcut comert cu masini si nu are nicio implicare Sergiu Anton. Un an a durat interceptarea , nu sunt probe concludente, sperãm cã nu va fi trimis în judecatã. Suntem divortati de un an, dar am rãmas într-o relatie de prietenie, îsi iubeste foarte mult copiii”, a declarat Lia, fosta sotie a comisarului Anton.

Sergiu anton a venit la Vaslui, de la Poliţia Iaşi, în anul 2017 când a reuşit să treacă examenul de post.

„A fost un examen extrem de solicitant si de dificil si am fãcut contestatie. Dar pot spune cã sunt fericit si cã tot efortul a meritat. Am pus suflet în tot ceea ce am fãcut la Vaslui si voi face acest lucru si pe viitor. Ca politisti ai Serviciului de Politie Rutierã avem misiunea de a asigura un climat de sigurantã pentru toti participantii la trafic si vom continua misiunea noastrã în acest sens”, declara anul trecut comisarul Sergiu Anton, dupã câstigarea examenului.

