Un politician din Olanda, atacat cu o sticlă de bere în timpul unui miting electoral. Video

Forumul pentru Democrație (FvD) din care face parte Thierry Baudet, politician din Olanda, a emis o declarație în care a menționat că liderul lor a fost atacat din spate cu o sticlă de bere și a fost lovit în zona tâmplelor.

În scenele filmate, Baudet este surprins într-un bar din orașul Groningen din nordul Olandei, unde un individ se apropie de el și îl lovește în mod repetat cu o sticlă de bere.

Într-un gest rapid, o altă persoană intervine pentru a-l proteja pe politician.

Partidul Forumul pentru Democrație a detaliat într-o postare pe platforma X, fostă Twitter, că Baudet a primit îngrijiri medicale la spital. Mai mult, se pare că și un agent de securitate a suferit răni în urma incidentului.

O persoană a fost reținută în acest caz, potrivit autorităților. Rănile suferite de politicianul din Olanda par să fi fost ușoare, dar acesta a fost nevoit să anuleze o întâlnire.

Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA

— Annelies (@annstrikje) November 20, 2023